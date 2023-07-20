У Білла Гейтса прокоментували чутки про заручини з його новою пасією

Паула Херд, яка перебуває з Гейтсом у відносинах з лютого, з'явилася на публіці з каблучкою на тому самому пальці.

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Представники Білла Гейтса прокоментували його заручини з Паулою Херд / колаж: Главред, фото: instagram.com/thisisbillgates, pexels.com

Один з творців Microsoft, бізнес-магнат і філантроп Білл Гейтс носить статус холостяка з серпня 2021 року. Тоді він завершив свої 27-річні стосунки з дружиною, Меліндою Гейтс.

Днями його нова подруга, вдова колишнього генерального директора і президента Oracle Паула Херд, спровокувала чутки про заручини з Гейтсом. Після вечері в товаристві бізнесмена і його дітей, її помітили з діамантовим кільцем на безіменному пальці.

Представники засновника Microsoft прокоментували цю ситуацію для видання Page Six. Вони побічно підтвердили відносини між Гейтсом і Херд, проте відзначили, що заручин не було.

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Каблучка, яку папараці прийняли за обручку, є звичайною прикрасою з колекції Херд, стверджують вони. "Наш офіс може підтвердити, що кільце, яке бачили на місіс Херд, належало їй протягом десятиліть", - повідомили в прес-службі Білла Гейтса.

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