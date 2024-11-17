"Я маю вам все розказати": Цибульська в синцях розповіла про нещастя

Рано вранці з артисткою сталося лихо, яке вона навіть не змогла як слід оплакати через шок.

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Оля Цибульська новини - з Олею Цибульською стався нещасний випадок / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Що сталося з Олею Цибульською:

Співачка показала синці на тілі

Вона розповіла, як рано вранці через нещасливу випадковість заробила больовий шок

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська "похвалилася" синцями по всьому тілу. У своєму блозі в Instagram вона розкрила обставини їхньої появи.

"Спина синя, руки сині, [сідниці] сині", - поскаржилася зірка. Нещастя сталося з нею о 5 ранку в її власному будинку.

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Зпросоння Цибульській здалося, що лунає сирена повітряної тривоги. Вона піднялася з ліжка і вирушила за сином, щоб забрати його в укриття. Дорогою Оля посковзнулася і впала зі сходів.

Співачка зазначила, що дуже сильно вдарилася, на її тілі з'явилися численні гематоми. "Я була в такому больовому шоці, що навіть не могла плакати", - зізналася Оля Цибульська.

Оля Цибульська новини - з Олею Цибульською стався нещасний випадок / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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