Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Мій найдорожчий скарб": Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей

Ангеліна Підвисоцька
21 червня 2025, 23:50
647
У Святослава Вакарчука є 4-річний син та 3-річна донька.
'Мій найдорожчий скарб': Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей
Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Що відомо:

  • Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей
  • У Вакарчука 4-річний син та 3-річна донечка

Український співак і лідер легендарного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей. Нині його сину Івану 4 роки, а дочці Соломії 3 роки. Чутливий пост він опублікував у своєму Instagram.

Вакарчук вирішив опублікувати фото, на якому не видно обличчя малечі. Але помітно, що діти весело проводять час на майданчику. Співак зізнався, що він дуже любить своїх дітей і щохвилини надихається ними.

відео дня

"Коли мене запитують, як я справляюся з неймовірним стресом і психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про три кити, на яких непохитно стоїть моя психіка: музика, сім'я і поїздки на фронт. Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких уже було понад триста, досить часто розповідаю сам. У ці дні маю привід розповісти трохи про свій найдорожчий скарб. Позавчора Іванові виповнилося чотири роки. Сьогодні - три роки Соломійці", - зазначив Вакарчук.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Барбара Брильська зробила заяву про те, що росіяни страждають і потребують допомоги. "Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому лайні, в якому вони живуть, не можна", - зазначила Брильська.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса Тализіна взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Святослав Вакарчук?

Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Святослав Вакарчук Океан Ельзи новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій Добровольський

Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій Добровольський

22:57Україна
У НАТО підуть на поступки Трампу щодо України: ЗМІ дізналися деталі

У НАТО підуть на поступки Трампу щодо України: ЗМІ дізналися деталі

21:50Світ
США таємно узгоджували з Росією важливий документ щодо України - Le Monde

США таємно узгоджували з Росією важливий документ щодо України - Le Monde

20:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Кіркоров засвітив свою хвору чорну руку

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секрет

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секрет

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

Магнітна буря рівня G1 накрила Україну: названо дату, коли шторм відступить

РФ обрала цілі для обстрілів: розкрито ймовірний план нових ударів по Україні

РФ обрала цілі для обстрілів: розкрито ймовірний план нових ударів по Україні

Останні новини

01:22

Радує і ціна, і якість: експерти назвали ТОП-10 вживаних авто до 5 років

21 червня, субота
23:50

"Мій найдорожчий скарб": Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей

23:07

Ніяким мирним посередником Лукашенко не будеПогляд

22:57

Обійняв маму і помер: після повернення з полону помер Сергій ДобровольськийВідео

22:31

Гороскоп на завтра 22 червня: Ракам - приємна новина, Козорогам - неприємності

Угоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – ЖдановУгоду Трампа і Путіна укладено, стався розмін Ірану на Україну – Жданов
22:31

"Ніколи не пробачу": Барбара Брильська висловилася про смерть путіністки Тализіної

22:04

Келог у Мінську: кілька слів для розуміння ситуаціїПогляд

21:50

У НАТО підуть на поступки Трампу щодо України: ЗМІ дізналися деталі

20:50

США таємно узгоджували з Росією важливий документ щодо України - Le Monde

Реклама
19:47

Україну накриють дощі з грозами: які регіони накриє негода

19:34

Куди не можна їхати 22 червня: суворі прикмети і заборони цього дня

19:24

Трамп зробив різку заяву про оборону НАТО і висунув вимогу

19:11

Лукашенко випустив з тюрми свого ворога після зустрічі з посланцем ТрампаВідео

18:32

Ще один популярний український актор поповнив лави ЗСУ

18:30

Перший король України — не Данило Галицький: історик розкрив маловідомий фактВідео

18:03

Україна запустить виробництво зброї за кордоном: Зеленський зробив заяву

17:58

Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

17:47

"Важко стояти на ногах": Анна Кошмал розповіла про свій діагноз

17:05

"Влаштував бенефіс": Зеленський висміяв "браваду" Путіна і розкрив цілі РФ у війні

17:00

Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

Реклама
16:02

Літнє сонцестояння як трамплін до нових початків: на які ТОП-3 знаки чекає успіх

15:51

Путін послав сигнал щодо війни проти України: ЗМІ вказали на важливий момент

15:46

У РФ відзвітували про знищення Patriot ЗСУ: Зеленський зробив важливу заяву

15:41

Як стати справжньою леді: 10 уроків елегантності Одрі Хепберн, які працюютьВідео

15:26

Дощі з грозами накриють Україну: які області оминуть опади

15:18

Від Сопливого до Лярви: ТОП-кумедних українських прізвищ, від яких очі на лоба

15:14

Столицею Русі міг бути не Київ, але все вирішив один нюанс - історик розкрив секретВідео

15:06

РФ намагається наступати на двох напрямках: Зеленський розкрив плани ворога

14:49

Росіянам "насипали" на сході: підірвано колону з десятками штурмовиків РФВідео

14:30

Навіть найближчі не впізнають: 5 знаків, чиє життя скоро кардинально зміниться

14:27

Скільки дронів на добу може запускати РФ: в ГУР описали загрозу

14:13

Росія пішла на компроміс щодо ЗАЕС: що відомо про новий "жест доброї волі"

13:39

РФ вдарить "обов'язково": названо цілі масованих обстрілів України

13:21

"Не потрібно вигадувати": священник сказав, чи можна вагітній жінці ввечері замітатиВідео

13:20

Оформлення будинку згідно фен-шуй: які кольори, форми та матеріали принесуть удачу

13:11

Родом з Луганщини та служив в АТО: Зеленський призначив нового Генпрокурора

12:55

Польща готується до найгіршого: на столі уже є план евакуації у разі агресії РФ

12:46

РФ вдарила по Україні сотнями дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації "прильотів"

12:19

Китайський гороскоп на завтра 22 червня: Кроликам - проблеми із законом, Собакам - плітки

12:18

Як правильно поставити ліжко в спальні: 5 трюків для маленької кімнатиВідео

Реклама
12:03

Ненавиділа Україну: померла зірка "З легким паром" Валентина Тализіна

11:48

1950 ракет і 12 тисяч дронів: ГУР попередили, як РФ може вдарити по Україні

11:44

Де літера О: треба мати "зір орла", щоб знайти її за 11 секунд

11:35

Київ має визнати захоплені області російськими: Путін погрожує новою війною

11:15

Випалене поле: українська актриса розповіла, як втратила будинок

11:03

Гороскоп Таро на завтра 22 червня: Левам - бути собою, Скорпіонам - просвітлення

10:47

Влучання по об’єкту енергетики і нова небезпека: які наслідки масованої атаки по КременчукуФото

10:44

Літній наступ Путіна захлинувся на старті: розвідка вказала на прокол РФ

10:19

Гороскоп Таро на липень 2025: Козерогам - очікування, Водоліям - зміни, Рибам - новинаВідео

10:00

День літнього сонцестояння 2025: як загадати бажання і що не можна робити

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти