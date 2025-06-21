'Мій найдорожчий скарб': Вакарчук вперше публічно показав своїх дітей

У Святослава Вакарчука є 4-річний син та 3-річна донька.

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Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Що відомо:

Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей

У Вакарчука 4-річний син та 3-річна донечка

Український співак і лідер легендарного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей. Нині його сину Івану 4 роки, а дочці Соломії 3 роки. Чутливий пост він опублікував у своєму Instagram.

Вакарчук вирішив опублікувати фото, на якому не видно обличчя малечі. Але помітно, що діти весело проводять час на майданчику. Співак зізнався, що він дуже любить своїх дітей і щохвилини надихається ними.

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"Коли мене запитують, як я справляюся з неймовірним стресом і психологічними викликами останніх трьох років, завжди кажу про три кити, на яких непохитно стоїть моя психіка: музика, сім'я і поїздки на фронт. Про музику в моєму житті за мене говорять мої пісні. Про виступи на фронті, яких уже було понад триста, досить часто розповідаю сам. У ці дні маю привід розповісти трохи про свій найдорожчий скарб. Позавчора Іванові виповнилося чотири роки. Сьогодні - три роки Соломійці", - зазначив Вакарчук.

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Як раніше писав Главред, Барбара Брильська зробила заяву про те, що росіяни страждають і потребують допомоги. "Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому лайні, в якому вони живуть, не можна", - зазначила Брильська.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса Тализіна взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

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Хто такий Святослав Вакарчук? Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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