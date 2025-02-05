"Не свята": Оля Цибульська розповіла, з чого почався її роман із чоловіком

Стисло:
- Співачка розповіла, що в дружбі з іншими у неї було безліч промахів
- Як приклад вона навела початок роману з чоловіком
Українська співачка і ведуча Оля Цибульська не часто розкриває подробиці своїх стосунків із чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком. Довгий час чоловік тримався в тіні, ховаючись від публіки.
Відомо, що артистка зустріла свого обранця ще в шкільні роки. Однак нещодавно вона зізналася - їхні стосунки почалися з не наймажорнішої ноти.
Про це Цибульська розповіла у своєму YouTube-проєкті "Щоденник досвіду". Сергій подобався Ользі та її подрузі, почуттями якої майбутня співачка знехтувала заради власного щастя.
"Я далеко не свята. У мене достатньо було факапів у дружбі. Наприклад, я побудувала стосунки зі своїм майбутнім чоловіком, знаючи, що він подобається одній знайомій дівчинці. Це, правда, було в школі й у дитинстві. Але все-таки – I'm a bitch", - каже Оля Цибульська.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, як доньки Віри Брежнєвої вітали зіркову маму з 43-річчям. Соня і Сара показали співачку такою, якою її мало бачив і пам'ятає.
Також олімпійська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла про проблеми з алкоголем. Спортсменка зізналася, коли і з якої причини почала зловживати спиртним.
Читайте також:
- "Я привітала б": подруга Нікітюк прокоментувала чутки про її вагітність
- "Виявилася помилкою": Настя Каменських зробила заяву про особисте життя
- "Дай мені спокій": Олександр Терен публічно звернувся до Інни Білень - причина
Хто така Оля Цибульська?
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред