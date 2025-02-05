"Не свята": Оля Цибульська розповіла, з чого почався її роман із чоловіком

Цибульська розповіла про свою похибку.

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Оля Цибульська новини - Цибульська розповіла про дружбу і початок роману / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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Співачка розповіла, що в дружбі з іншими у неї було безліч промахів

Як приклад вона навела початок роману з чоловіком

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська не часто розкриває подробиці своїх стосунків із чоловіком, бізнесменом Сергієм Грисюком. Довгий час чоловік тримався в тіні, ховаючись від публіки.

Відомо, що артистка зустріла свого обранця ще в шкільні роки. Однак нещодавно вона зізналася - їхні стосунки почалися з не наймажорнішої ноти.

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Про це Цибульська розповіла у своєму YouTube-проєкті "Щоденник досвіду". Сергій подобався Ользі та її подрузі, почуттями якої майбутня співачка знехтувала заради власного щастя.

"Я далеко не свята. У мене достатньо було факапів у дружбі. Наприклад, я побудувала стосунки зі своїм майбутнім чоловіком, знаючи, що він подобається одній знайомій дівчинці. Це, правда, було в школі й у дитинстві. Але все-таки – I'm a bitch", - каже Оля Цибульська.

Хто така Оля Цибульська / інфографіка: Главред

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Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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