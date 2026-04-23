У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

Коротко:
- Чим прославився ведучий
- Від чого він помер
У терористичній Росії стало відомо про смерть відомого телеведучого "Першого каналу" Олексія Піманова.
Як повідомляють пропагандисти, у популярного ведучого не витримало серце.
"Помер Олексій Піманов. Йому було 64 роки. Олексій Піманов вів програму "Людина і закон" на Першому каналі. З 2013 року він був президентом медіахолдингу "Червона зірка", — повідомили його колеги.
Як передає джерело, все сталося дуже швидко. "У Олексія Піманова не витримало серце. Непоправна втрата для нашого колективу. Ми висловлюємо глибоке співчуття його рідним і близьким", — повідомили на головному рупорі пропаганди — Першому каналі.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Олексій Піманов
Олексій Піманов — російський режисер, сценарист, продюсер, журналіст, телеведучий, політичний діяч. Президент АТ "ТО „Червона зірка"" (2013—2026), ведучий юридичної телепрограми "Людина і закон" на "ОРТ" / "Першому каналі" (1996—2026).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред