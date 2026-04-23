У терористичній Росії повідомили про смерть популярного телеведучого.

У Росії помер популярний телеведучий

У терористичній Росії стало відомо про смерть відомого телеведучого "Першого каналу" Олексія Піманова.

Як повідомляють пропагандисти, у популярного ведучого не витримало серце.

"Помер Олексій Піманов. Йому було 64 роки. Олексій Піманов вів програму "Людина і закон" на Першому каналі. З 2013 року він був президентом медіахолдингу "Червона зірка", — повідомили його колеги.

Як передає джерело, все сталося дуже швидко. "У Олексія Піманова не витримало серце. Непоправна втрата для нашого колективу. Ми висловлюємо глибоке співчуття його рідним і близьким", — повідомили на головному рупорі пропаганди — Першому каналі.

Про особу: Олексій Піманов Олексій Піманов — російський режисер, сценарист, продюсер, журналіст, телеведучий, політичний діяч. Президент АТ "ТО „Червона зірка"" (2013—2026), ведучий юридичної телепрограми "Людина і закон" на "ОРТ" / "Першому каналі" (1996—2026).

