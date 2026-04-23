У Росії помер популярний телеведучий "Першого каналу"

Олена Кюпелі
23 квітня 2026, 21:51
У терористичній Росії повідомили про смерть популярного телеведучого.
У Росії помер популярний телеведучий / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії стало відомо про смерть відомого телеведучого "Першого каналу" Олексія Піманова.

Як повідомляють пропагандисти, у популярного ведучого не витримало серце.

"Помер Олексій Піманов. Йому було 64 роки. Олексій Піманов вів програму "Людина і закон" на Першому каналі. З 2013 року він був президентом медіахолдингу "Червона зірка", — повідомили його колеги.

Помер Олексій Піманов / Фото Вікіпедія

Як передає джерело, все сталося дуже швидко. "У Олексія Піманова не витримало серце. Непоправна втрата для нашого колективу. Ми висловлюємо глибоке співчуття його рідним і близьким", — повідомили на головному рупорі пропаганди — Першому каналі.

Раніше Главред повідомляв, що до Києва з неоголошеним візитом прибув молодший син короля Великої Британії — принц Гаррі.

Раніше також російський співак-путініст Григорій Лепс, який з початку війни підтримує російську агресію і регулярно відвідує окуповані території, визнаний важким і агресивним алкоголіком у РФ.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Олексій Піманов

Олексій Піманов — російський режисер, сценарист, продюсер, журналіст, телеведучий, політичний діяч. Президент АТ "ТО „Червона зірка"" (2013—2026), ведучий юридичної телепрограми "Людина і закон" на "ОРТ" / "Першому каналі" (1996—2026).

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкою

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Коли і чим підживлювати томати після пікірування: розсада буде міцною та стійкою

Гороскоп на завтра, 24 квітня: Близнюкам - розчарування, Рибам - шанс

"Обстановка критична": МО про скандал із голодуючими бійцями на фронті

Не тільки "російський слід": ексспівпробітник СБУ назвав причину терактів

Погода вносить корективи: коли та чим провести другу обробку садуВідео

Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

З паличкою: Галкін показав справжню Пугачову

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
Картон замість гербіцидів: метод боротьби з бур’янами та збагачення ґрунту

Небезпечне сусідство: які рослини-загарбники витісняють інші квіти з саду

Вихідні з характером: які "примхи" підготувала погода для мешканцям Дніпра

Заморозки та штормовий вітер: синоптики попередили про удар стихії на Черкащині

У чому Україна виявилася сильнішою за Росію на фронті: генерал назвав три фактори

Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Гігієна по-радянськи: чим користувалися в СРСР до появи туалетного паперу

250 мл у барабан і 90 °C: як позбутися цвілі в пральній машиніВідео

Потужний вибух під Одесою: Росія атакувала порт катером, начиненим вибухівкоюВідео

Перший транш з 90 млрд євро уже в дорозі: коли та скільки грошей отримає Україна

Постійна нестача грошей: які побутові звички та прикмети призводять до злиднів

Загроза наступу на Україну з Білорусі: генерал СБУ висловив несподіваний прогноз

Сухий корм може зашкодити котові: ветеринар здивувала зізнаннямВідео

Як Європа ризикує знову потрапити в пастку РФ: Копитько назвав ризикиПогляд

Ознаки сильної енергетики: як розпізнати людину з "даром"

Помилка коштує цілого статку: який колір огорожі відлякає покупця будинку

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати даліВідео

Турнірна таблиця УПЛ змінилася: як пройшов матч "Шахтар" — "Зоря"

Точно не "потерять дар речи" - як правильно сказати українськоюВідео

"Емілі поправляла колготки": український ведучий знявся у "Диявол носить Prada-2"

Важить близько 5 кг: найменша жінка у світі виросла і змінилася

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

3 заборони, які не можна порушувати у свято 24 квітня — прикмети

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

У даті народження приховано покликання людини: відповідь може здивувати

Сильні заморозки з штормовим вітром йдуть на Львівщину: коли погіршиться погода

Бруд накопичується не там, де всі думають: як почистити лійку душу

Лише чотири знаки зодіаку повністю розкриваються лише з віком - хто вони

Агресивний алкоголік: у Росії Лепсу добряче притиснули

Лінивий пиріг на сковорідці: рецепт шикарного десерту за 35 хвилин

"Складніша ціль": експерт попередив про нову небезпеку "Шахедів"

Гороскоп Таро на завтра, 24 квітня: Тельцям — чесність, Ракам — сповільнитися

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

Світу загрожує нова небезпека: майбутнє без людей виявилося реальним

"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

Китайський гороскоп на завтра, 24 квітня: Щурам - суперечки, Собакам - досягнення

Майже 100 гривень на ціннику: в Україні рекордно подорожчав базовий продукт

Принцу Луї виповнилося вісім: палац опублікував новий портрет королівського сина

Загроза масованого обстрілу, РФ підняла в небо Ту-95: відомі терміни удару

ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро - на що підуть кошти

Вербували дітей: СБУ викрила спробу РФ здійснити теракти в українських школахФото

"Я не буду говорити": український режисер здивував зарплатами акторів у кіно

Чотири найкорисніші гаджети для літніх людей: полегшують життя

Лаунж від Mastercard на Південному залізничному вокзалі в Києві продовжує приймати тисячі відвідувачів щомісяця новини компанії

