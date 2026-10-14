"Вона — моя копія": чоловік Федишин опублікував зворушливий допис після втрати доньки

Чоловік Ірини Федишин написав зворушливе звернення до померлої доньки.

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Чоловік Ірини Федишин зв’язався з нею / Колаж Главред, фото Instagram/ vitaliy_chovnyk

Коротко:

Що сталося з Іриною Федишин та її донькою

Що зараз переживає пара

Віталій Човник, чоловік популярної української виконавиці Ірини Федишин, яка була на 34-35 тижні вагітності та втратила свою ненароджену доньку, вийшов на зв'язок і розповів про трагедію.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що сталося того дня і як вони справляються з цим болем.

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"Ми так мріяли про нашу доньку. Так чекали на її появу на світ. Уявляли, якою вона буде, як вперше візьмемо її на руки, як обіймемо, як привеземо додому. Ми були так близько до нашого щастя. Так неймовірно близько. Залишалося зовсім небагато до нашої довгоочікуваної зустрічі. Але сталося інакше… ми її втратили. Я бачив її, вона - моя копія", - написав невтішний батько.

Чоловік Федишин вперше заговорив про втрату / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

За його словами, ще вчора він був щасливим батьком, а сьогодні його серце розбите на тисячу шматочків. "І найстрашніше, що того дня я міг втратити не тільки доньку, а й свою кохану дружину. Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя. Той день назавжди залишиться для мене днем найбільшої втрати, але водночас і другим днем народження моєї дружини", - розповідає Човник.

Він також додає, що на сьогодні Ірина Федишин із чоловіком переживають складний період. "Болить так, що іноді не вистачає ані слів, ані сліз. Ми розуміємо, що попереду непростий шлях. Нам доведеться вчитися жити з цим болем. Підтримувати одне одного, знаходити сили прокидатися щоранку й іти далі. Заради нашої родини. Заради наших дітей. Заради кохання, яке тримає нас разом", - додає він.

Чоловік Федишин вперше заговорив про втрату / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Чоловік Федишин також звернувся до своєї померлої донечки: "Наша маленька донечка, ми так і не змогли забрати тебе додому. Але ти назавжди залишишся частиною нашої родини, нашого життя і наших сердець. Я не знаю, коли цей біль стихне. Не знаю, чи перестане він коли-небудь боліти. Але знаю одне: ми будемо намагатися жити далі. У підсумку - тримаючись один одного за руку. Ми так чекали на тебе, донечко… Так хотіли подарувати тобі цілий світ. А тепер ти назавжди стала цілим світом у наших серцях", - написав він.

Віталій Човник звернувся до доньки / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

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Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що популярна українська співачка Ірина Федишин, яка перебувала на 34-35 тижні вагітності, втратила свою ненароджену доньку.

Раніше також стало відомо,що в соціальних мережах користувачі продовжують обговорювати трагедію, яка сталася в родині української співачки Ірини Федишин.

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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