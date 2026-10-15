"Біль назавжди": Єфросиніна звернулася до українців після трагедії Федишин

Маша Єфросиніна звернулася до громадськості із закликом підтримувати одне одного, але сама зіткнулася з хвилею критики.

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Маша Єфросиніна підтримала Ірину Федишин / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна, Ірина Федишин

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Маша Єфросиніна публічно підтримала Ірину Федишин

За що телеведучу жорстко розкритикували в коментарях

Українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до громадськості в Instagram і заступилася за співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину. Однак саме відео знаменитості викликало у аудиторії нову хвилю обурення.

Приводом для емоційного звернення Єфросиніної стали жорстокі коментарі під публікаціями Ірини Федишин, у яких артистку звинувачували в трагедії через те, що вона публічно ділилася кадрами вагітності. Маша виступила проти середньовічних забобонів і наголосила, що підтримка жінки жінкою в горі й радості - це те, що допомагає залишатися людьми в умовах війни.

відео дня

Маша Єфросініна підтримала жінок, які втратили дитину / скрін з відео

"Вагітність жінки - це сакральний період. Втрата дитини - це її внутрішній біль назавжди. Вагітніти чи не вагітніти - це рішення виключно жінки та її партнера. Ділитися щастям чи фактом горя - це лише справа їхнього бачення світу. Тисячі жінок досі приховують факт вагітності через ці середньовічні забобони, але все одно стикаються і з викиднями, і з завмерлими вагітностями, і з купою інших проблем, на які жодним чином не впливає те, чи зняли вони гендер-паті, чи тихо сплять удвох із фотографією з УЗД. Підтримка жінки жінкою у горі й радості - це те, що залишає нас людьми в цій похмурій м’ясорубці новин. Бережіть себе та своїх рідних", - заявила Маша Єфросиніна.

Відео ведуча записала під час своєї ранкової б’юті-рутини - стоячи в халаті й розчісуючи волосся. Частина підписників сприйняла такий формат як недоречний і звинуватила знаменитість у спробі привернути увагу до себе на тлі чужого горя.

Машу Єфросиніну розкритикували за зовнішній вигляд / скрін з відео

"Як можна висловлювати співчуття й розчісуватися!?"

"Я не можу мовчати", але іноді все ж краще промовчати, особливо коли тема настільки страшна і вас не стосується, бо емпатія - це дуже цінна річ, вам не знайома, а збір лайків, маніпулюючи чужою трагедією, - це треш"

"А ви вважаєте, що зараз висловлюєте співчуття? Це як насмішка над чужим горем"

Ірина Федишин втратила дитину / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Незважаючи на хвилю хейту, знайшлися й ті, хто підтримав позицію ведучої, подякувавши їй за підняття важливої теми та спробу зруйнувати застарілі стереотипи.

"Згодна. Люди зовсім з’їхали зі своїх забобонів. Бути хорошою мамою - титанічна праця. А втратити дитину - неймовірне горе. Підтримуйте, будь ласка, одне одного, бо й так важко"

"Ну, якщо є ті, хто критикує, що Маша Єфросініна розчісує волосся й говорить про важливі речі, що це, о Боже, як низько... про що взагалі йдеться? Вірю, що нас, адекватних, розуміючих, тих, хто підтримує, серед жінок все ж більше"

"Дякую за людяність, поділяю Ваші думки..."

Відео Маші Єфросиніної дивіться тут.

інфографіка Єфросініна / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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