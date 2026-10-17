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"Ми назвали її Веронікою": Ірина Федишин заговорила про втрату дитини

Христина Трохимчук
17 жовтня 2026, 21:33
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Ірина Федишин втратила доньку на восьмому місяці вагітності та розповіла подробиці сімейної трагедії.
Ірина Федишин вперше розповіла про втрату дитини
Ірина Федишин вперше розповіла про втрату дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

Ви дізнаєтеся:

  • Що Ірина Федишин розповіла після втрати доньки
  • Як артистка та її чоловік Віталій Човник пережили трагедію

Українська співачка Ірина Федишин порушила мовчання після пережитої втрати доньки на восьмому місяці вагітності. Артистка опублікувала в Instagram проникливе звернення, розповівши про біль, віру та важкі випробування, через які пройшла її родина.

Ірина Федишин зізналася, що через наркоз так і не встигла притиснути дитину до грудей і побачити її на власні очі. Єдиною пам’яттю про доньку залишилися фотографії, які зробив її чоловік Віталій Човник. Дивлячись на ці знімки, артистка досі дивується неймовірній мужності чоловіка, змушеного проходити через це випробування наодинці. Співачка з особливим трепетом описала, як виглядала її маленька донька.

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"На жаль, я не змогла притиснути її до своїх грудей і навіть побачити, бо була під наркозом. Але я бачила її на фото… яке зробив Віталік, я навіть не уявляю, як це було боляче для нього і як він усе це витримав… А вона була дуже схожа на нього: смаглява, з темним волоссям, з маленьким носиком і пухкими губками… Така красуня, 48 см зросту, вагою 2,6 кг", - поділилася співачка.

Ірина Федишин про втрату дитини
Ірина Федишин про втрату дитини / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Співачка розповіла, що ім’я для малечі було обрано не випадково, адже воно пов’язане з християнським переказом про милосердя та співчуття. Ірина вірить, що тепер у їхній родині з’явився свій ангел-охоронець на небесах.

"Ми назвали її Веронікою. За християнським переказом, свята Вероніка витерла своєю хустинкою обличчя Ісуса, коли Він ніс свій хрест на Голгофу. І так хочеться вірити, що наша маленька Веронічка тепер буде нашим небесним ангелочком… А якщо в нашому житті траплятимуться болісні моменти, вона своєю невидимою хустинкою витиратиме наші сльози", - написала Ірина.

Ірина Федишин
Ірина Федишин звернулася до шанувальників / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Поки медики боролися за життя самої артистки через ускладнення та значну крововтрату, її чоловік переживав найстрашніші хвилини у своєму житті. Віталію довелося не тільки молитися за порятунок коханої дружини, а й взяти на себе організацію прощання з донькою. Співачка з болем згадала моторошні миті, коли її життя перебувало під серйозною загрозою.

"Усе найстрашніше відбувалося на його очах. Втрата нашої довгоочікуваної донечки…, а потім - ті страшні хвилини, коли моє власне життя опинилося під величезною загрозою… Згодом саме чоловікові довелося знайти в собі сили, щоб у тихому сімейному колі провести нашу маленьку дівчинку в останню путь…", - з болем згадала артистка.

Ірина Федишин
Що сталося з Іриною Федишин / фото: instagram.com, Ірина Федишин

Ірина знайшла в собі сили звернутися до всіх сімей, які пережили таке саме горе. Вона наголосила, що батьківська любов не згасає зі смертю дитини, а переживання емоцій стає важливим кроком на шляху до душевного зцілення. Незважаючи на те, що сталося, артистка не шкодує про те, що ділилася радістю вагітності зі своїми шанувальниками.

"Не бійтеся плакати. Не бійтеся згадувати своїх діток. Не бійтеся знову радіти життю, коли відчуєте для цього сили. Наші діти назавжди залишаються нашими дітьми. Навіть якщо їхній земний шлях був таким коротким", - вважає співачка.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Бред Пітт опинився в повній ізоляції від власних дітей. Нащадки голлівудської зірки одночасно змінили контактні дані та повністю припинили спілкування з батьком, що занурило його в глибоку кризу.

Також Артур Логай відверто розповів про переживання через втрату пальця та про те, як це позначилося на його акторській кар’єрі. Кінозірка зізнався, що одразу після травми серйозно побоювався розірвання контрактів із продюсерами та втрати ролей у проєктах.

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Про персону: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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