Без мами: дочка покійної Заворотнюк показала день народження молодшої сестри

Дочка Заворотнюк від шлюбу з Чернишовим відзначила свій день народження.

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Анна Заворотнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка померла від раку головного мозку, Анна Заворотнюк показала, як святкує свій день народження її молодша сестричка Міла.

Про це молода жінка опублікувала сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, Анна Заворотнюк запостила фото, як маленька дівчинка Міла ріже свій торт. "На день народження до дуже важливої людини. Будь найщасливішою", - написала Анна.

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Донька Заворотнюк святкує День народження / Фото Instagram/anna_zavorotnyuk

До слова, дівчинка втратила маму в травні цього року. Вона померла від раку головного мозку. У неї залишилося троє дітей і літня мама.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті актриси.

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