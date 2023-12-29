Українці рознесли Влада Яму за новий пост

Український танцюрист і хореограф Влад Яма в черговий раз потрапив у скандал.
На цей раз, Яма, схоже, оскандалився надовго. Зокрема, під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня, Яма виклав знущальний пост.
На своїй сторінці в Instagram, він опублікував відео палаючої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре. На той момент, Україну вже обстрілювала Росія і гинули люди.
Досить різко на це сторіз відреагував і блогер-пліткар Богдан Беспалов. "Влад Яма з Майамі пише, що у нього "все ок" зі смайлами в той час, коли в країні такий капець сьогодні. Бажаю тобі гнити в ямі, тварина", - висловився блогер.
На фото - пост Беспалова в Телеграм:
Раніше український музичний продюсер Ігор Кондратюк розповів, що думає про втікача Влада Яму - шоумен відверто розповів, чи приєднався він до тих, хто засуджує танцюриста.
Також Євген Кошовий висловився на адресу втікача в США Влада Ями - його думка виявилася вкрай філософською. Крім того комік зізнався, чи спілкуються вони зараз.
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