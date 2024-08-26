Незрозуміло, яку країну підтримав: утікач Влад Яма відреагував на обстріл України

Влад Яма коротко висловився під час масштабної ракетної атаки.

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Влад Яма згадав про Україну/ колаж: Главред, фото: instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Український хореограф Влад Яма, який розчарував українців, втікши жити до США під час повномасштабної війни, згадав про рідну країну сьогодні, 26 серпня.

Як відомо, країна-терорист Росія атакувала 15 областей України, застосувавши ракети та безпілотники.

На своїй сторінці в соцмережах Яма опублікував знімок і коротко написав: "Країна, тримайся".

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Тільки ось показав хореограф не кадри України, а знімок сонця з вікна автомобіля і, найімовірніше, зроблений він у США. Тому незрозуміло, яку ж країну він підтримав.

Зазначимо, Влад Яма зараз живе своє безтурботне життя в США разом із сином і дружиною і часто показує, як відпочиває там і займається танцями. Також він все частіше використовує мову країни-терориста РФ.

Влад Яма відреагував на обстріл України / фото: скрін instagram.com/vladyama_official/?hl=uk

Влад Яма / інфографіка: Главред

Хто такий Влад Яма? Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

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Зазначимо, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.

А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.

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