Український хореограф Влад Яма, який розчарував українців, втікши жити до США під час повномасштабної війни, згадав про рідну країну сьогодні, 26 серпня.
Як відомо, країна-терорист Росія атакувала 15 областей України, застосувавши ракети та безпілотники.
На своїй сторінці в соцмережах Яма опублікував знімок і коротко написав: "Країна, тримайся".
Тільки ось показав хореограф не кадри України, а знімок сонця з вікна автомобіля і, найімовірніше, зроблений він у США. Тому незрозуміло, яку ж країну він підтримав.
Зазначимо, Влад Яма зараз живе своє безтурботне життя в США разом із сином і дружиною і часто показує, як відпочиває там і займається танцями. Також він все частіше використовує мову країни-терориста РФ.
Хто такий Влад Яма?
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
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Зазначимо, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.
А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.
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