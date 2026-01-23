Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе звання

Актора-військового Володимира Кравчука нагородили в День Соборності України.

https://glavred.net/stars/sluzhil-pulemetchikom-zvezda-filma-ty-kosmos-poluchil-osoboe-zvanie-10734839.html Посилання скопійоване

Володимир Кравчук - "Ти-космос" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Кравчук

Ви дізнаєтеся:

Володимир Кравчук отримав почесне звання

Чим відомий актор

Відомий актор Володимир Кравчук отримав почесне звання від Президента України Володимира Зеленського. У День Соборності йому присвоїли звання Заслуженого артиста України. Про це повідомили в Instagram Театру на Лівому березі.

Актор прославився завдяки ролі Андрія Мельника з Хмельницького у фільмі "Ти — космос". Кінокартина отримала міжнародне визнання і нагороди, а також стала найкасовішим українським ігровим фільмом 2025 року. Також актор знімався в гумористичному шоу "Мамахихотала". Крім кар'єри в кіно і на телебаченні, Володимир Кравчук активно працював у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

відео дня

Володимир Кравчук став Заслуженим артистом України / фото: instagram.com, leftbanktheater

"Акторові Театру на Лівому березі Володимиру Кравчуку Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України! У 2022 році Володимир приєднався до лав ЗСУ, і поки він служить, вистави з його участю чекають на його повернення. У постановках "Halt" і "Робота з Тінню" актор з'являється на екрані — ці відеосцени є невід'ємними і важливими частинами вистав", — повідомили в театрі.

Ким служив Володимир Кравчук / фото: instagram.com, Володимир Кравчук

Володимир Кравчук в ЗСУ

У 2022 році життя Володимира Кравчука кардинально змінилося: він залишив театральні підмостки і став на захист України кулеметником у складі 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТрО. Навіть на службі актор не зник зі сцени повністю — у виставах він з'являється через записані відеосцени. Сьогодні Володимир продовжує службу на інформаційному фронті, працюючи спецкором телеканалу "Армія TV".

"Ти-космос" дивитися трейлер:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що балерина Катерина Кухар відверто розповіла в інтерв'ю про косметичну процедуру, яка ледь не призвела до тяжких наслідків. Кухар сподівалася, що буде виглядати свіжо і красиво в кадрі, проте препарат викликав несподівану реакцію в її організмі.

Також співачка Наталія Могилевська опублікувала знімок, на якому зафіксований романтичний момент з чоловіком артистки. Імовірно, пара зробила знімок під час свого недавнього відпочинку на Тенеріфе. Подружжя вирішило повторити позу з відомого фільму "Титанік".

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред