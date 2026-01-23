Служив кулеметником: зірка фільму "Ти — космос" отримав особливе звання

Ви дізнаєтеся:
- Володимир Кравчук отримав почесне звання
- Чим відомий актор
Відомий актор Володимир Кравчук отримав почесне звання від Президента України Володимира Зеленського. У День Соборності йому присвоїли звання Заслуженого артиста України. Про це повідомили в Instagram Театру на Лівому березі.
Актор прославився завдяки ролі Андрія Мельника з Хмельницького у фільмі "Ти — космос". Кінокартина отримала міжнародне визнання і нагороди, а також стала найкасовішим українським ігровим фільмом 2025 року. Також актор знімався в гумористичному шоу "Мамахихотала". Крім кар'єри в кіно і на телебаченні, Володимир Кравчук активно працював у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.
"Акторові Театру на Лівому березі Володимиру Кравчуку Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого артиста України! У 2022 році Володимир приєднався до лав ЗСУ, і поки він служить, вистави з його участю чекають на його повернення. У постановках "Halt" і "Робота з Тінню" актор з'являється на екрані — ці відеосцени є невід'ємними і важливими частинами вистав", — повідомили в театрі.
Володимир Кравчук в ЗСУ
У 2022 році життя Володимира Кравчука кардинально змінилося: він залишив театральні підмостки і став на захист України кулеметником у складі 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТрО. Навіть на службі актор не зник зі сцени повністю — у виставах він з'являється через записані відеосцени. Сьогодні Володимир продовжує службу на інформаційному фронті, працюючи спецкором телеканалу "Армія TV".
"Ти-космос" дивитися трейлер:
