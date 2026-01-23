"Обличчя, на яке не могла дивитися": Кухар розкрила наслідки невдалої процедури

Балерина довірилася косметологу і пошкодувала про це.

Катерина Кухар зважилася на процедуру у косметолога

До яких наслідків це призвело

Українська балерина Катерина Кухар відверто розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Beauty PRO про косметичну процедуру, яка ледь не призвела до тяжких наслідків. Через недбалість лікаря-косметолога суддя "Танців із зірками" втратила свідомість прямо на сцені.

Балерина хотіла зробити ін'єкції полімолочної кислоти для омолодження шкіри перед зйомками. Кухар сподівалася, що буде виглядати свіжо і красиво в кадрі, проте препарат викликав несподівану реакцію в її організмі.

Катерина Кухар - "Танці з зірками" / скрін з відео

"Це була моя перша і остання спроба вколоти полімолочну кислоту. У мене був проект на "Новому каналі", я повідомила моєму косметологу, але вона вирішила, що ми все зробимо і воно все швидко спрацює. Але наступного дня я була схожа на хом'яка. У мене був шок. Я повинна була з цим щось робити, тому що через день ефір. Я спробувала мікроструми, але результату не було. У мене було обличчя, на яке я не могла дивитися. Набряк був просто величезний", - поділилася Катерина.

У відчаї знаменитість звернулася до іншого косметолога з проханням допомогти їй і зменшити наслідки невдалої процедури. Лікар не підібрала потрібну дозу препарату, через що у балерини почав різко падати цукор у крові. Катерина розповіла, що на зйомках почувалася жахливо.

Як виглядає Катерина Кухар / фото: instagram.com, Катерина Кухар

"Вона дала мені таблетки, але таку дозу, ніби на якогось Кінг-Конга. Зробила мені мікроструми, я через дві години встаю щаслива, бо бачу результат. Але трохи мене веде. Я вдома випила чорний чай з цукром, який не так і люблю, приїхала на знімальний майданчик, все прекрасно. Я виходжу, відчуваю себе ледь-ледь. А ніхто ж не знає, що зі мною відбувається. І одна з ведучих бере і починає мене крутити. Один оберт, другий, третій... Я стаю на місце, відчуваю, що мене зараз не буде, і просто на знімальному майданчику втрачаю свідомість", — згадала Кухар.

На щастя, на знімальному майданчику чергували лікарі, які швидко привели балерину до тями. З тих пір вона набагато обережніше ставиться до будь-яких косметичних втручань.

Про особу: Катерина Кухар Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

