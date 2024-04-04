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Алан Бадоєв розповів, що співачка-втікачка Anna Asti винна йому купу грошей

Дмитро Відоменко
4 квітня 2024, 02:00
Співачка-втікачка Anna Asti винна режисерові Алану Бадоєву гроші за зйомки музичного кліпу і борг поки що не віддає категорично.
Бадоєв, Асті
Anna Asti винна 30 тисяч доларів Алану Бадоєву / колаж Главред, фото УНІАН

34-річна співачка Anna Asti (уродженка України), яка активно продовжує будувати свою кар'єру в країні-агресорі Росії навіть після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, заборгувала велику суму грошей українському режисерові-кліпмейкеру Алану Бадоєву. Про це він розповів в інтерв'ю порталу "Гордон".

Бадоєв розповів, що співачка в момент початку вторгнення РФ разом зі своїм чоловіком, російським бізнесменом Станіславом Юркіним, перебувала в Україні. Три дні вони були в Одесі, а потім якимось чином поїхали.

Напередодні, як виявилося, співачка знімала кліп разом з Аланом Бадоєвим - і він зізнався, що вклав гроші в костюми для зйомок, оскільки не очікував, що почнеться повномасштабна війна. Загалом, Бадоєв витратив на цей проект близько 30 тисяч доларів США, які співачка досі йому не повернула.

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Режисер зі сміхом каже, що в кожному своєму інтерв'ю нагадує співачці про борг, але поки що вона, очевидно, не планує повертати йому гроші.

"Anna Asti - це просто бомба. Я їй через усі інтерв'ю передаю: ти мені винна "тридцятник". Пам'ятаєш, Анно? "Тридцятник" зелені". Вона подумала, що в нас війна - навіщо там розплачуватися? Усе нормально", - підсумував він.

Хто такий Алан Бадоєв?

Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських і зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.

Нагадаємо, раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Аллу Пугачову з Максимом Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їхнє рішення покинути країну-окупанта.

Утім Примадонні вистачає мудрості та почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів у РФ, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

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