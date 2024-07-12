Кохання з першого погляду: Алан Бадоєв показав свого улюбленця

Український режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв поділився радісною новиною.
На своїй сторінці в Instagram, Алан Бадоєв опублікував фото, на якій зображено маленьке цуценя.
"Знайомтеся це мій маленький CHAO і це кохання з першого погляду", - написав кліпмейкер.
Очевидно, що Бадоєв уже любить цього песика і щиро радий тому, що завів собі друга. Його зіркові колеги привітали чоловіка з новим членом родини.
Хто такий Алан Бадоєв?
Алан Бадоєв - український режисер, кліпмейкер і продюсер. Зняв понад 250 кліпів для українських і зарубіжних зірок. Був ведучим пілотного сезону популярного тревел-шоу "Орел і решка". Під час повномасштабної війни в Україні чітко позначив свою проукраїнську позицію. Зняв документальний фільм-хроніку "Довга доба", присвячений виживанню українців під час війни та їхньому опору окупантам.
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Нагадаємо, раніше 34-річна співачка Anna Asti (уродженка України), яка активно продовжує будувати свою кар'єру в країні-агресорі Росії навіть після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну, заборгувала велику суму.
Раніше співак-воїн Віталій Козловський розповів, що Ігор Кондратюк відмазав синів від служби, використовуючи свій вплив, і обізвав свого колишнього продюсера Путіним.
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