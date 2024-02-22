Алан Бадоєв чітко розповів, де знаходиться його дочка Лоліта і чим зайнята

Режисер Алан Бадоєв вперше розповів, де знаходиться його дочка, 19-річна Лоліта Бадоєва і чим вона займається за кордоном

https://glavred.net/stars/alan-badoev-chetko-rasskazal-gde-nahoditsya-ego-doch-lolita-i-chem-zanyata-10543721.html Посилання скопійоване

Алан Бадоєв з дочкою Лолітою / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вперше розповів, де зараз живе і що робить його дочка Лоліта. Як зізнався він у проекті "Люкс ФМ", вже протягом шести років Лоліта живе в Італії, де і навчається. Втім, на

Втім, яку саме професію освоює вона - Бадоєв уточнювати не став

"В Італії, звичайно, проживає. Вже шість років. Там вона і вчиться. А ким вона буде, - подивимося. Я не поспішаю ніколи", - сказав режисер.

відео дня

До слова, є інформація, що в Італії проживає також прийомний син Бадоєва Борис. Він, до речі, пішов по його стопах і нещодавно презентував власний документальний фільм ‒ причому в досить фешенебельному місці, в Палаці культури Мілана в кінці січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Аллу Пугачову з Максимом Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.

Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в РФ, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.