Алан Бадоєв чітко розповів, де знаходиться його дочка Лоліта і чим зайнята

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вперше розповів, де зараз живе і що робить його дочка Лоліта. Як зізнався він у проекті "Люкс ФМ", вже протягом шести років Лоліта живе в Італії, де і навчається. Втім, на
Втім, яку саме професію освоює вона - Бадоєв уточнювати не став
"В Італії, звичайно, проживає. Вже шість років. Там вона і вчиться. А ким вона буде, - подивимося. Я не поспішаю ніколи", - сказав режисер.
До слова, є інформація, що в Італії проживає також прийомний син Бадоєва Борис. Він, до речі, пішов по його стопах і нещодавно презентував власний документальний фільм ‒ причому в досить фешенебельному місці, в Палаці культури Мілана в кінці січня 2024 року.
Нагадаємо, раніше актор-путініст, виконавець ролі Шерлока Холмса Василь Ліванов різко наїхав на Аллу Пугачову з Максимом Галкіним, назвавши артистів непристойними словами за їх рішення покинути країну-окупанта.
Втім Примадонні вистачає мудрості і почуття гумору захистити свою сім'ю. Співачка висміяла своїх хейтерів в РФ, яким не дає спокою її висловлювання про рабів і холопів.
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