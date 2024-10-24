Червона тривога і підвищена готовність: Чарльзу і Каміллі загрожує небезпека

Королівська сім'я перебуває в турне Австралією.

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Король Чарльз і королева Камілла перебувають під пильною увагою охорони / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Служба безпеки британського королівського двору приведена в стан підвищеної готовності і отримала "червоний" сигнал небезпеки.

Як повідомляє британський таблоїд The Daily Mail, причиною ситуації, що склалася, є якийсь чоловік, який називає себе позашлюбним сином короля Чарльза і Камілли.

58-річний Саймон Чарльз Дорант-Дей, уродженець Британії, переконаний, що він їхній незаконнонароджений син, якого незабаром після народження віддали на всиновлення і забрали співробітники королівського палацу.

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Повідомляється, що самопроголошений спадкоємець багато років вимагав провести ДНК тест, щоб мати справжні докази своєї правоти.

Король Чарльз / інфографіка: Главред

Тим часом, бажання поріднитися з королівською сім'єю призвело до того, що тепер його внесли до списку спостереження після попередження, що він може спробувати "взяти ситуацію у свої руки".

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Виявляється, що коли стало відомо про візит королівського подружжя, Дорант-Дей натякнув на якийсь план протистояння.

"Що я збираюся робити цього разу?" - запитав він. "Ну, я був би дуже дурною людиною, якби не вжив заходів, коли вони потраплять до тієї самої юрисдикції, що і я. Але я думаю, що я був би ще дурнішим, якби передчасно розкрив свої карти", - заінтригував чоловік.

Тепер експерти з особистої охорони підтвердили, що австралієць перебуватиме під пильним наглядом королівських охоронців, поки король і королева перебувають у країні.

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Нагадаємо, раніше головний монарх Великої Британії, Король Чарльз,який нещодавно переніс лікування від раку, з'явився в компанії молодих дівчат. Як стало відомо, до Чарльза на зустріч приїхали дівчата з новозеландської команди регбі "Чорна папороть". Відео з'явилося на сторінці команди в Instagram. Дівчата зустрілися з Його Величністю в Букінгемському палаці 11 вересня.

Крім того, повідомлялося, що Король Чарльз днями покинув урочистий обід на свою честь, пробувши там лише 10 хвилин, що викликало побоювання з приводу його здоров'я.

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