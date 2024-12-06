Українська актриса розповіла, що готується піти на фронт

В Україні справді велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок.

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Анастасія Пустовіт готова йти на фронт / Колаж Главред, фото 2+2, Viva

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Анастасія Пустовіт готова піти на фронт

Що вона каже

Українська акторка Анастасія Пустовіт розповіла про те, що готова піти на фронт, щоб захищати Україну від російський окупантів.

Як розповіла вона в інтерв'ю виданню Viva, у неї є якісь думки. "Я спілкуюся з військовими на цю тему, але це не означає, що я вже завтра готова піти. Потроху готуюся, вчуся. Пройшла заняття з надання першої медичної допомоги. Скоро, сподіваюся, у мене буде заняття з тактичної медицини, з одним із колишніх бійців, який зараз веде професійні курси", - каже молода жінка.

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За її словами, в Україні справді велика кількість жінок воює, але армія не особливо готова до глобальної мобілізації саме жінок.

"І тут теж потрібно думати, обирати підрозділ, де можна бути справді корисним. Навряд чи вийде класний боєць-штурмовик чи бойовий медик. Можливо, я могла б керувати дронами. А поки що єдине, що я можу робити завдяки медійності - закривати потреби підрозділів", - додає вона.

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