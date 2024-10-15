13 ножових і клінічна смерть: Дядя Жора розповів, як вліз у бійку

Український шоумен, комік і продюсер Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мичковський) до своїх 49 років уже пережив інсульт. Втім це - не єдина "пригода", яка випала на долю артиста.
В інтерв'ю для Аліни Доротюк Дядя Жора зізнався - в молодості, що припала на бурхливі 90-ті, він ледь не розпрощався з життям. Шоумен взяв участь у бійці, яка для нього закінчилася клінічною смертю.
Він розповів, що отримав 13 ножових поранень, одне з яких припало на серце. Після цього для Мичковського настав важкий період відновлення.
Усе це підштовхнуло артиста до переосмислення свого життя. Певною мірою бійка, поранення, клінічна смерть - усе це вказало йому, куди потрібно рухатися, а чого слід уникати. Подальші проблеми лише зміцнили його в цьому переконанні.
"Це молоді 90-ті. Попав в історію, де зловив 13 ножових, поранення в серце. Клінічна смерть, потім повернення і місяць заново вставати, ходити... Тобто було вже переосмислення. Я в свій час вже відчув сенси. Просто тоді ще ти молодий був, у тебе все в іншу сторону працює, ти ще не бачив і не розумієш багато речей, але вже тоді ти зрозумів, що треба трохи в іншому напрямку рухатись", - розповів Дядя Жора.
Хто такий Дядя Жора
Дядя Жора - український шоумен, ведучий, комік і актор. Продюсер гуртів "Opium" і "Action". У минулому капітан команди КВК "Три товстуни", резидент Comedy Club UA. Власник івент-агентства "Дядя Жора Company", повідомляє Вікіпедія.
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