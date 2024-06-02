Зірка збірної України Зінченко купить будинок біженцям із Бахмута

Футболіст лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко вирішив допомогти з житлом дітям-переселенцям із Бахмута Сашкові та Артуру.

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Олександр Зінченко придбає житло для футболістів-переселенців із Бахмута / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Один із лідерів збірної України з футболу (і гравець лондонського "Арсеналу") Олександр Зінченко став амбасадором благодійної платформи UNITED24. І вирішив спільно з компанією "Нова пошта" допомогти придбати родині переселенців із Бахмута.

Через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну сім'я, в якій двоє братів, Сага та Артур, займалися футболом, були змушені виїхати з Бахмута. А їхній будинок був знищений снарядом окупантів.

Хто такий Олександр Зінченко? Олександр Володимирович Зінченко - український футболіст, захисник і півзахисник англійського клубу "Арсенал" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2016 і 2020), повідомляє "Вікіпедія". відео дня

У Києві сім'я хлопців орендує однокімнатну квартиру, в якій мешкають також їхні бабуся і дідусь. Сашко та Артур і в столиці займаються футболом - в академії місцевого "Локомотива".

Зінченко подарував хлопцям ігрові футболки "Арсеналу" - і разом із "Новою поштою" вирішив придбати житло в Києві для їхньої родини.

Сварка Алієва з Мілевським - новини за темою

Легендарний і скандальний ексфутболіст футбольної команди "Динамо" (Київ) Олександр Алієв жорстко пройшовся по своєму багаторічному другові і колишньому партнеру по команді Артему Мілевському.

Спортсмен посварив Мілевського за те, що той назвав дурними висловлювання друга щодо його лікування від алкогольної залежності, а також записав довгий ефір в Instagram, де описав усю ситуацію, що трапилася між спортсменами.

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає - я скрізь його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує", - повідомив він.

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