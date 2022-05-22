Стадіон аплодував стоячи: Зінченко розридався і підняв переможний кубок АПЛ з прапором України

Олександр Зінченко вийшов на поле після перерви, замінивши Фернандіньо.
22 травня в чемпіонаті Англії одночасно відбулися поєдинки останнього 38-го туру. Доля чемпіонського титулу в АПЛ вирішилася в заключний ігровий день.
Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле після перерви, замінивши Фернандіньо.
За рахунку 0:2 тренер Сіті Пеп Гвардіола пішов ва-банк, і Ман Сіті здійснив великий камбек в останній третині гри. Три м'ячі відправили у ворота клубу з Бірмінгема Ілкан Гюндоган (дубль) і Родрі.
Таким чином Олександр Зінченко став найтитулованішим легіонером за загальною кількістю трофеїв у Європі серед українців.
Зінченко вийшов на чисте перше місце, випередивши Анатолія Тимощука, з яким раніше ділив першу сходинку. Відзначимо, що у Андрія Шевченка таких трофеїв – вісім.
Кубок АПЛ з прапором України
Сьогодні Зінченко вчетверте виграв англійську Прем'єр-лігу з Манчестер Сіті. Святкувати на полі Зіна вийшов з прапором України і прикрасив ним кубок.
Весь стадіон і одноклубники аплодували і заспокоювали Сашу, який не зміг стримати сліз.
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