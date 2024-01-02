Олександр Зінченко захопив мережу милими фото з дружиною і крихітками-доньками

Відомий футболіст Олександр Зінченко разом з дружиною владою Седан захопили мережу новорічними фото з двома дочками.

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Олександр Зінченко і Влада Седан показали святкові фото в колі сім'ї / колаж Главред, фото Instagram

Відомий футболіст, гравець збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко разом з дружиною, екстелеведучою владою Седан, показав сімейні новорічні святкові фото.

Цілком ймовірно, Різдво і Новий рік пара відсвяткувала у Великобританії. Для того, щоб відобразити щасливі моменти свята, подружжя зі своїми маленькими дочками влаштували цілу фотосесію.

На фото усміхнені батьки з двома дітьми попозували на тлі прикрашеної ялинки у себе вдома. Олександр ніжно обіймає дворічну Єву, а Влада тримає на руках молодшу – Лею.

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Також подружжя не забули привітати своїх шанувальників зі святом.

"Всім щасливого Нового року!",- написала пара.

Нагадаємо, раніше українська співачка Alyosha (вона ж Олена Тополя), показала свій зухвалий образ в стилі нульових. Шанувальники не очікували побачити артистку в такому незвичному для неї Луці.

Також 65-річна американська співачка Мадонна приміряла на себе зухвалий образ нареченої в першу шлюбну ніч, і не змогла приховати оголений бюст під фатою.

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