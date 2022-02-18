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Дружина зірки збірної України з футболу зашкварилася закликом дружити з росіянами

18 лютого 2022, 10:58

Роксана Малиновська сумнівається в агресії РФ проти України.

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Роксана Малиновська / Instagram / roksana_mali7

Роксана Малиновська, яка є дружиною футболіста італійської Аталанти і збірної України Руслана Малиновського, зробила неоднозначну публікацію в соцмережах на тему відносин України і РФ.

У своєму Instagram вона опублікувала зображення двох рук в кольорах українського і російського прапорів назустріч рукостисканню і попросила його підтримати.

Дівчина написала: "Щоб не забивали голову молоді пропагандою. Якщо кожен викладе собі в сторіс ці 2 дружні руки, то до кого-небудь точно дійде, що Україна нам не вороги, а брати!".

На її думку, "абсолютно не важливо", хто якої національності і з якої країни, а також висунула гасло "за мир у всьому світі".

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Відзначимо, що користувачі в Мережі нагадали їй про окупацію Росією Криму і частина Донбасу, 15 тисяч убитих за роки війни з РФ українців, величезну кількість сиріт, 200 тис.російських військових біля кордонів і запитали, чи потрібно це вважати пропагандою.

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"Чому ви так впевнені, що не було інакше? Правду вам все одно ніхто не скаже. Але війна, на жаль, вигідна багатьом. Але люди тут ні до чого повинні бути. Це влада, а не народ", — додала Малиновська.

При цьому пізніше вона написала, що метою її слів було те, що війну "не ведуть прості люди", а не заперечення війни як такої.

"Я теж не можу потрапити до себе додому вже багато років і моя сім'я теж постраждала. І зрозуміло, з якої причини. І я в курсі, що наша країна воює з Росією і що відбувається на Донбасі.

Не потрібно перекручувати, якщо не вистачає розуму зрозуміти мої думки. Всім миранчук і добра. І так, я хочу, щоб Крим був українським. Невже хтось думає інакше...", - додала Малиновська.

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Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко прокоментував інтерв'ю, що з'явилося нещодавно, в якому він заявив, що агресія Росії проти України неоднозначна.

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