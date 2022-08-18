"Гуртожиток – військовий об’єкт?": брат чемпіонки Європи розповів про загибель у Харкові їхньої матері

Брат чемпіонки Європи розповів про загибель у Харкові їхньої матері/ скрін

Брат відомої української легкоатлетки Катерини Табашник розповів про загибель їхньої мами внаслідок обстрілів окупантами Харкова ввечері 17 серпня.

61-річна жінка загинула у своєму житлі в гуртожитку, який зруйнували обстрілом російські загарбники. Юрій Табашник піднявся у знищену квартиру разом із рятувальниками, і знайшов там тіло своєї мами. Про це він розповів журналістам "Суспільне Харків".

"Там був диван. Шифоньєр стояв біля стіни. Маму за шифоньєром уже знайшли. Її вибуховою хвилею віднесло. Холодильник був взагалі в іншому кінці кімнати", – розповідає син загиблої.

Він наголосив, що ні про яке примирення з окупантами уже не може навіть мови йти після всього, що вони зробили.

"Яке примирення? Ви подивіться, скільки в Україні вже постраждало людей, невідомо, скільки ще постраждають. Вони б’ють по мирних жителях і розповідають, що якісь військові об’єкти. Які військові об’єкти? Які? Гуртожиток – це військовий об’єкт? Жаль усіх, і тих, кого ще знайшли, усіх жаль. Потрібно триматися і давати їм звіздюлєй", – зазначив Юрій Табашник.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Харкову ввечері 17 серпня загинула матір відомої української легкоатлетки Катерини Табашник. Про це 28-річна спортсменка повідомила у соцмережах.

"Руський мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому та всього мого життя", – написала спортсменка.

Ракетні обстріли Харкова

Увечері 17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район в Харкові. Був зруйнований гуртожиток. За останніми даними станом на вечір 18 серпня кількість загиблих через ракетний удар по гуртожитку зросла до 17 осіб, серед них у тому числі 13-річна дитина.

Пізніше з'явилося відео зсередини будівлі відразу після обстрілу. На місце події першими прибули патрульні і одразу помчали рятувати людей. На кадрах видно напівзруйновану будівлю.

Рано вранці 18 серпня окупанти знову атакували Харків ракетами. На місцях прильотів спалахнули пожежі, щонайменше п'ятеро людей постраждали. Серед травмованих є дитина.

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