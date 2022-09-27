Шокувала всіх: п'ятиразова олімпійська чемпіона спішно втекла з Росії після війни в Україні

Анастасія Давидова/ ТАСС, скріншот

Знаменита російська спортсменка і володарка 5 медалей Олімпійських ігор шокувала всю Росію.

Чемпіонка з синхронного плавання Анастасія Давидова спішно покинула територію Росії і не планує повертатися.

"У "Матч ТВ" є скан листа про від'їзд Давидової з Росії, в якому наголошується, що вона не планує повертатися назад", - повідомив заступник генерального продюсера пропагандистського телеканалу "Матч ТВ" Василь Конов.

У Федерації синхронного плавання Росії в коментарі інформагентству ТАСС заявили, що для них від'їзд колеги став повною несподіванкою.

"Анастасія нас не повідомляла про свої плани, але співробітники школи, в якій вона працює, підтверджують цю інформацію. Ми зараз дізнаємося подробиці, Федерація додатковою інформацією не має. Всі шоковані цією новиною, будемо з'ясовувати, що сталося", - сказала перший віце-президент ФСПР Ольга Бруснікіна.

У Росії зібралися з'ясовувати, чи пов'язаний від'їзд спортсменки з війною в Україні або особистими проблемами спортсменки.

Відзначимо, що Давидова, крім п'яти олімпійських медалей, 13 разів вигравала чемпіонат світу і сім разів – чемпіонат Європи.

Вона була прапороносцем збірної Росії на церемонії закриття Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні.

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