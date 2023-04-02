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Українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження у Литві

2 квітня 2023, 15:06
Спортсмен вийшов на п’єдестал отримувати золоту медаль з українським прапором на плечах, але його попросили зняти стяг.
Украинский боксер Даниил Заморило
Українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження у Литві/ Федерація боксу України, скрін

Український боксер напівсередньої ваги Данило Заморило завоював золоту медаль на 27-му Міжнародному турнірі з боксу класу "А" імені Альгірдаса Шоцікаса у Литві. Отримувати нагороду він вийшов із прапором України на плечах, проте довго простояти з національним стягом на п’єдесталі він не зміг.

Уже через кілька секунд після того, як спортсмен піднявся на п’єдестал, до нього підійшли представники організаторів, які попросили його зняти український прапор. Про це повідомляє Luckypunch.net, оприлюднивши відповідне відео.

21-річний представник Львівщини, який є вихованцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву №2, переміг представника Казахстану Султана Муссінова. На змаганнях він контролював бій упродовж усіх трьох раундів і впевнено став переможцем за рішенням суддів.

відео дня
Украинского боксера вынудили снять флаг во время награждения в Литве
Українського боксера Дмитра Заморило змусили зняти прапор під час нагородження у Литві/ скрін

Федерація боксу України повідомляє, що під час цих змагань золоті медалі завоювали шестеро українських боксерів. Також двоє українських спортсменів завоювали срібні медалі і п’ятеро – бронзові.

Раніше МОК засудив бунт України через допуск російських атлетів до змагань. Україна не планує допускати українських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі, якщо там будуть брати участь російські спортсмени. Міжнародний олімпійський комітет розкритикував таке рішення України і заявив, що це лише зашкодить українському спорту та спортсменам.

Нагадаємо, польська влада готова дозволити російським спортсменам виступати на місцевих турнірах, попри те, що країна-агресор Росія розв'язала криваву війну проти України, заявив міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук. Однак це може статися лише у випадку, якщо російські та білоруські спортсмени виконають одну умову – підпишуть декларацію про "не підтримку війни".

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Литва бокс прапор України український прапор Новини боксу
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