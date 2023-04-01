'Не уряди повинні вирішувати': МОК засудив бунт України через допуск російських атлетів до змагань

Україна не планує допускати українських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі, якщо там будуть брати участь російські спортсмени. Міжнародний олімпійський комітет розкритикував таке рішення України і заявив, що це лише зашкодить українському спорту та спортсменам. Про це повідомляє usnews.
Слід зазначити, що подібну заяву Україна зробила після рекомендацій МОК про поступове повернення російських та білоруських спортсменів у змагання як нейтральних атлетів.
"У разі реалізації таке рішення тільки нашкодить українській спільноті спортсменів і аж ніяк не вплине на війну, яку світ хоче зупинити і яку МОК так затято засуджує ... МОК завжди стверджував, що уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у якихось міжнародних змаганнях", - йдеться у повідомленні.
Допуск РФ до Олімпіади
25 січня Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти. При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.
Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
Інші новини:
- Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії
- "Що горілка робить, дістав цей клоун": росіяни в істериці від Медведєва і влаштували скандал через ОІ
- Програли Англії 2:0: збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро-2024