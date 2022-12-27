"Українці зовсім вже очманіли": у Росії знаменита тренер накинулася на Україну через санкції

Відома російська тренер з фігурного катання Тетяна Тарасова закотила істерику через вимоги України до Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) виключити представницю країни-агресора Ганну Щербакову зі списку претендентів на Skating Awards.
Фігуристка з РФ може отримати нагороду в номінації "Найцінніший фігурист". В інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" Тетяна Тарасова зробила вигляд, що не розуміє такої вимоги України.
Вона назвала дії української федерації смішними і розкритикувала її за спробу виступити проти Щербакової.
"А своїх справ в українців ніяких немає? Нехай займуться своїми справами, а не закликають відібрати все у Щербакової! Зрештою, не ми її висували, а Міжнародний союз ковзанярів! Вона по справедливості найкраща - виграла чемпіонат світу, Олімпійські ігри. Так що в чому справа? Вони що, зовсім вже очманіли? Нехай займуться своїм фігурним катанням! Це просто смішно так себе вести", - сказала Тарасова.
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