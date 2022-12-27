9-річний син відомого російського фігуриста шокував поведінкою і зажадав повернути 2 тис. євро

Хлопчик на всю Росію опустила свого батька Плющенко і озвучив, яка його чекає "розплата".

Євген Плющенко, Олександр Плющенко / скріншот з відео Секрет на мільйон

9-річний син російського фігуриста Євгена Плющенка Олександр Плющенко з малих років стоїть на ковзанах, бере участь в модних показах та фотосесіях.

Батьки затіялися зробити з нього прославленого фігуриста виснажливими заняттями. В результаті хлопчик на всю Росію опустила свого батька і озвучив, яка його чекає "розплата".

Професія мами Яни Рудковської (продюсера Діми Білана - ред.) зовсім не приваблює хлопчика, як і справа життя його хрещеного Діми Білана.

Очі у хлопчини загорілися тільки тоді, коли мова зайшла про спортивні досягнення тата, олімпійського чемпіона Євгена Плющенка.

"Я хочу обійти свого батька", - з блиском в очах заявив Олександр Плющенко в шоу Секрет на мільйон, подивившись на іменитого спортсмена.

А ось у матері молодший Плющенко під час програми зажадав 2 тисячі євро.

"Ти поверни мені грошики, які я в Туреччині заробив. Там 2 тисячі євро", - заявив він у програмі на всю РФ.

Читайте також: