Україна увійшла у десятку на Паралімпіаді 2024: медальний залік

Українцям вже вдалося здобути 4 золоті, одну срібну та одну бронзову медалі за цей день, але попереду ще декілька змагань.

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Україна піднялася у рейтингу Паралімпіади 2024 / Колаж: Главред, фото: скріншоти з трансляції

3 вересня, під час 6-го дня змагань на Паралімпіаді 2024 українські спортсмени здобули вже 6 медалей. Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту у Facebook.

Український пара плавець Денис Остапченко здобув золоту медаль на ХVІІ Паралімпійських іграх. Він знову продемонстрував неперевершену майстерність у плаванні, приносячи радість та гордість кожному українському вболівальнику.

Згодом Комітет повідомив, що Оксана Ботурчук здобула "бронзу" у фінальному забігу на 400 метрів, разом зі своїм гайдом Микитою Барабановим. Це вже 11-та медаль у кар'єрі Ботурчук на Паралімпіадах.

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"Золото" сьогодні також отримав український спортсмен Ігор Цвєтов. Він здобув блискучу перемогу у змаганнях з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді 2024.

Юрій Шенгура виборов золоту медаль у плаванні на дистанції 100 метрів на спині, клас S7. У цьому ж запливі срібну медаль отримав інший український спортсмен Андрій Трусов.

Бігунці Юлії Шуляр також вдалося завоювати золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 у бігу на дистанції 400 метрів. Що цікаво - це ювілейна, 40-ва медаль в України на Іграх у Парижі.

Однак для українських спортсменів сьогодні змагання ще не закінчені - попереду поєдинки з фехтування, легкої атлетики, плавання та настільного тенісу.

Що таке Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту? Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту — утворений 29 серпня 2019 у Верховній Раді України IX скликання. У складі комітету 7 депутатів, голова Комітету — Кожем'якін Андрій Анатолійович. Предметом відання Комітету є: державна молодіжна політика; національно-патріотичне виховання; фізична культура та масовий спорт; спорт вищих досягнень та спортивна діяльність; регулювання використання коштів на розвиток спорту, отриманих від лотерей, пише Вікіпедія.

Україна на Паралімпіаді 2024 - що відомо

Нагадаємо, українські паралімпійці стартували на змаганнях у Парижі та в перший ігровий день змогли завоювати чотири медалі.

Тоді ж, 30 серпня, Україна виграла першу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024. Найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 став український плавець Олександр Комаров.

Наступного дня, 31 серпня, Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що Україна здобула ще три медалі на Іграх у Парижі 2024 року. Бронзовими призерами Паралімпіади стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова. Ще дві медалі - "срібло" і "бронзу" вибороли штовхальники ядра. Українці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули перемогу у класі F12.

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