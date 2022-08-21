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"Ти не виграв цей бій!!!": Джошуа влаштував грандіозну істерику на рингу і викинув пояси Усика

21 серпня 2022, 08:09

Джошуа назвав Усика "офігенним бійцем" і попросив йому поаплодувати.

Усик, Джошуа, Бій Усик Джошуа
Бій Усик Джошуа / скріншот Sky Sports

Британський суперважковаговик боксер Ентоні Джошуа не зміг стримати емоцій після другої поразки в бою-реванші від чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією IBF, WBA, WBO, IBO і журналу The Ring Олександра Усика.

Джошуа після оголошення результатів покинув ринг разом зі своєю командою, але потім, незважаючи на спроби асистентів його відмовити, повернувся в той момент, коли там повинні були вшановувати Усика.

Як повідомляє телеканал Sky Sports, в телетрансляцію потрапив момент, коли Джошуа взяв в одну руку титул WBA, в іншу – The Ring і щось вигукував у бік людей в залі. Потім він викинув два пояси українця за межі рингу і пішов до Усика.

Усику він почав кричати: "Ти не виграв цей бій!!!".

Британець загорнувся в український прапор, взятий у суперника, і спочатку в бесіді з Усиком засумнівався, що той його переміг, а потім взяв мікрофон і звернувся до залу.

"Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мою пристрасть. Я не який-небудь боксер-любитель з п'ятирічного віку, я не був елітним талантом з юності, мені світила в'язниця", – поділився британський боксер.

Він назвав Усика "офігенним бійцем" і попросив йому поаплодувати.

"Я вкраду (цей момент - ред), Усик, мені шкода, але це через пристрасть, яку ми вклали в це... Друзі, цей хлопець побив мене зараз. Можливо, я міг би виступити краще, але це свідчить про важку роботу, яку він напевно виконав. Тому, будь ласка, поаплодуйте йому як нашому чемпіону світу у важкій вазі. Усик - феноменальний талант, тричі "ура" на його честь", – заявив Джошуа.

Відзначимо, що відразу після поєдинку Джошуа запропонував Усику разом підняти над головою той самий прапор України, зал зустрів цей жест овацією.

Усик Джошуа

Результати бою Усик-Джошуа

Усик вдруге переміг Джошуа за очками і присвятив перемогу Україні.

Судді зафіксували тріумф українця роздільним рішенням суддів (SD 12):

  • Віктор Фесечко (Україна): 116-112
  • Гленн Фельдман (США): 113-115
  • Стів Грей (Великобританія): 115-113
Бій Усик Джошуа результати

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