Музичний тріумф: Усик в образі козака вразив усіх перед боєм з Джошуа

Олександр Усик / скріншот

Український боксер Олександр Усик вийшов на дуель поглядів з Ентоні Джошуа в наряді українського козака, і виконав знамениту пісню "Ой у лузі червона калина", що стала вже всесвітньо відомою.

Українець у вишиванці, чорному кунтуші, з широким поясом закріпив свою переможну "дуель" ще й музичним тріумфом. А зовнішній образ козака Усик доповнив шикарним чубом.

На прес конференції виконання Олександром "Ой у лузі червона калина" зустріли теплими оплесками - деякі також стали підспівувати українцю.

Перший раунд після цієї битви поглядів залишився за Усиком. А закріпити успіх український боксер повинен в поєдинку вже 20 серпня. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO і IBO.

читайте такожБій-реванш Усик-Джошуа: букмекери різко змінили фаворита

Читайте також: