Бій Усик - Джошуа: український боксер поставив 70 тис. доларів проти Усика

Иван Редкач / соцсети Ивана Редкача

Відомий український боксер 36-річний Іван Редкач поставив 70 тис. доларів на те, що Олександр Усик не зможе перемогти британського боксера Ентоні Джошуа під час бою-реваншу. Про це Редкач заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес - Лома (Ломаченко - Главред)", - написав Редкач.

Однак згодом він зрозумів, що зробив велику помилку і, скоріше за все, гроші він повернути вже не зможе.

"Я був упевнений в Ентоні, але подивився, як Усик ловить монетки й передумав. Повернувся в готель до віконця запитати: "А можна скасувати мою ставку?", на що мені сказали, що це неможливо", - додав боксер.

Коли відбудеться бій-реванш Усик - Джошуа

Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться у найближчу суботу, 20 серпня.

Між боксерами вже відбулась дуель поглядів. На неї Олександр Усик вийшов у вбранні українського козака і виконав знамениту пісню "Ой у лузі червона калина".

Де дивитися бій Усик - Джошуа

Поєдинок прийме місто Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку бою Усик-Джошуа 23:00 за київським часом.

Трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі 2+2.

Які прогнози дають букмекери

Згідно букмекерських котирувань, фаворитом майбутнього бою є український боксер. Хоча ще раніше букмекери віддавали перевагу британцеві.

На перемогу Усика букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,57, тоді як перемога Джошуа оцінюється коефіцієнтом 2,50.

Дострокова перемога Усика оцінюється коефіцієнтом 2,75, тоді як перемога українця в повному бою - 3,20. На перемогу Джошуа достроково - 3,25, за очками - 8,00.

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