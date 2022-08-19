Бій Усик - Джошуа: український боксер поставив 70 тис. доларів проти Усика

Згодом Іван Редкач захотів повернути свої гроші, але не вийшло.
Відомий український боксер 36-річний Іван Редкач поставив 70 тис. доларів на те, що Олександр Усик не зможе перемогти британського боксера Ентоні Джошуа під час бою-реваншу. Про це Редкач заявив на своїй сторінці у Twitter.
"Я поставив ставку 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа. Це ще ті гроші, які я підняв на бою Лопес - Лома (Ломаченко - Главред)", - написав Редкач.
Однак згодом він зрозумів, що зробив велику помилку і, скоріше за все, гроші він повернути вже не зможе.
"Я був упевнений в Ентоні, але подивився, як Усик ловить монетки й передумав. Повернувся в готель до віконця запитати: "А можна скасувати мою ставку?", на що мені сказали, що це неможливо", - додав боксер.
Коли відбудеться бій-реванш Усик - Джошуа
Бій між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа відбудеться у найближчу суботу, 20 серпня.
Між боксерами вже відбулась дуель поглядів. На неї Олександр Усик вийшов у вбранні українського козака і виконав знамениту пісню "Ой у лузі червона калина".
Де дивитися бій Усик - Джошуа
Поєдинок прийме місто Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку бою Усик-Джошуа 23:00 за київським часом.
Трансляцію поєдинку можна подивитися на каналі 2+2.
Які прогнози дають букмекери
Згідно букмекерських котирувань, фаворитом майбутнього бою є український боксер. Хоча ще раніше букмекери віддавали перевагу британцеві.
На перемогу Усика букмекери приймають ставки з коефіцієнтом 1,57, тоді як перемога Джошуа оцінюється коефіцієнтом 2,50.
Дострокова перемога Усика оцінюється коефіцієнтом 2,75, тоді як перемога українця в повному бою - 3,20. На перемогу Джошуа достроково - 3,25, за очками - 8,00.
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