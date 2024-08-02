Скандал на ОІ-2024: нищівний удар "трансгендера" знищив дівчину-боксерку

Анджела Каріні відмовилася продовжувати поєдинок після першого акцентованого пропущеного удару від Імане Хеліф.

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Імане Хеліф перемогла Анджелу Каріні / Колаж: Главред, Фото: Instagram/angela.carini_tiger, Instagram/imane_khelif_10

На Олімпійських іграх-2024 представниця Алжиру Імане Хеліф перемогла італійку Анджелу Каріні в 1/8 фіналу боксерського турніру.

Бій проходив у ваговій категорії до 66 кг. Про це йдеться в повідомленні організаторів ігор.

Зазначимо, що італійка просто відмовилася продовжувати поєдинок після першого акцентованого пропущеного удару.

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Як розповіла Каріні після бою, вона виходила на ринг, щоб вшанувати пам'ять батька.

"Мені багато разів говорили, що я воїн, але я вважала за краще зупинитися заради свого здоров'я. Я ніколи не відчувала такого удару. Для мене це не поразка - для мене, якщо виходиш на ринг, ти вже переміг, незважаючи ні на що", - каже спортсменка.

Як цитує італійську спортсменку видання The Guardian, вона просто намагалася виконати свою роботу.

"Я просто виконала свою роботу. Мені вдалося піти з високо піднятою головою. Я була впевнена, що виграю, була зосереджена і спокійна. Але ці удари по носі завдавали болю, і я сказала, що з мене досить", - прокоментувала своє рішення Каріні.

Що відомо про "трансгендера" Хеліф

У 2023 році Хеліф була дискваліфікована після перемоги на чемпіонаті світу 2023 року від IBA. Її допінг-проба показала підвищений рівень тестостерону, а організатори заявили, що вона не змогла пройти тест на відповідність статі.

Зазначимо, що Імане також представляла Алжир і на Олімпіаді в Токіо - поступилася на стадії чвертьфіналу.

Додамо, що в офіційному профілі Хеліф на сайті Олімпійських ігор її стать вказана як жіноча.

/ olympics.com

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