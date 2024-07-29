Уся в сльозах: бій Білодід на Олімпіаді завершився драматичним фіналом

Білодід програла віцечемпіонці світу 2022-2023 років Харуці Фунакубо.

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У Парижі проходять літні Олімпійські ігри - 2024 / Колаж Главреда. Фото: НОК

Дзюдоїстка Дарʼя Білодід вилетіла з літніх Олімпійських ігор-2024 у Франції, спортсменку у ваговій категорії 57 кг перемогла віцечемпіонка світу 2022-2023 років, японка Харука Фунакубо, ідеться у повідомленні Національного олімпійського комітету (НОК).

Напередодні Білодід всього за 5 секунд виграла протистояння з представницею Кірібаті Нерою Тібвою, вийшовши у друге коло з Фунакубо.

Представниця Японії на 1:46 хвилині першою отримала "шидо". Однак після цього два поспіль попередження заробила українка, пише Суспільне Спорт.

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Після шостої хвилини Білодід отримала третє "шидо" і достроково програла японці на стадії 1/8 фіналу.

Дарʼя Білодід - Олімпіада 2024

Це вже другі Олімпійські ігри для української дзюдоїстки. У квітні 2024 року Білодід здобула перше "золото" на Євро у вазі 57 кг.

Спортсменка здобула пряму путівку в Париж, увійшовши до 17 найкращих дзюдоїсток в олімпійському рейтингу вагової категорії до 57 кг.

Олімпіада 2024 - головне

26 липня 2024 року у Парижі стартували літні Олімпійські ігри. Україну на Іграх представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Вже наступного дня, 27 липня, Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.

Крім того, під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії. Після першої перемоги Світоліній доведеться поборотися у наступному колі з переможницею протистояння Джессіки Пегули зі США та швейцарки Вікторії Голубіч.

Володарями медалей стали вже 28 країн, в України ж наразі жодної.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

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