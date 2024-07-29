"Це не передати!": перші слова Харлан після драматичної перемоги на Олімпіаді-2024

Спортсменка згадала про вбитих Росією українських атлетах.

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Харлан упевнено перемогла на Олімпіаді-2024! / Колаж Главреда. Фото: НОК, скріншот відео

Зʼявилась перша реакція української фехтувальниці Ольги Харлан на "бронзову" перемогу на Олімпіаді-2024. Спортсменка принесла національній Збірній першу медаль на Іграх у Парижі.

У коментарі Суспільне Спорт Харлан сказала, що не до кінця розуміє, як їй вдалося вийти з драматичного турніру переможницею. До слова, Харлан у першому періоді програвала суперниці, у другому - вирівняла порівняльну таблицю і вже в кінці зустрічі здобула "бронзу".

"Якою б ця медаль не була, вона для мене золота. Бо те, через що ми проходимо, через що проходить кожен українець, кожен спортсмен, який представляє тут Україну, це не передати… Це дуже важко. От сьогодні… Я не знаю, що я зробила. Це просто…", - розповіла спортсменка.

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Перші слова Харлан після перемоги на Олімпійських іграх-2024 - дивіться відео:

Харлан підкреслила, що присвячує свою перемогу усій Україні, а особливо - усім убитим Росією українським спортсменам.

"Я присвячую це усій Україні, друзі. Я присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я хочу це присвятити тим спортсменам, які не могли сюди приїхати, тому що їх убила Росія. Я присвячую це їм. Я українка. У нас завжди є сили, ми завжди будемо боротися", - наголосила олімпійська чемпіонка.

Олімпіада 2024 - головне

26 липня 2024 року у Парижі стартували літні Олімпійські ігри. Україну на Іграх представляють 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.

Вже наступного дня, 27 липня, Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.

Крім того, під час першого матчу українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії. Після першої перемоги Світоліній доведеться поборотися у наступному колі з переможницею протистояння Джессіки Пегули зі США та швейцарки Вікторії Голубіч.

А дздюдоїстка Дарʼя Білодід вилетіла з літніх Олімпійських ігор-2024 у Франції, спортсменку у ваговій категорії 57 кг перемогла віцечемпіонка світу 2022-2023 років, японка Харука Фунакубо.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

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