"Нічого не знаю": російська суперниця Магучіх відреклась від Олімпіади-2024

Суперниця української стрибунки з країни-агресора заявила, що для Ігор в Парижі "немає п'єдесталу в її житті".

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Російська спортсменка "відхрестилась" від Олімпіади-2024 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Марія Ласіцкене, що раніше була кумиром української чемпіонки Ярослави Магучіх, стверджує, що її абсолютно не цікавить Олімпіада-2024. Триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту не бере участі в Олімпійських іграх, бо Всесвітня асоціація легкоатлетичних федерацій у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну усунула легкоатлетів з агресора Росії від участі у всіх міжнародних турнірах.

Однак, як пишуть росЗМІ, сама спортсменка свою відсутність на змаганнях коментує дещо по-іншому. Росіянка наголошує на тому, що не хоче нічого знати про Олімпіаду.

"Не стежу, не цікавлюся, не дивлюся. Тільки знаю, що мій чоловік Владас коментує змагання. Це єдине, що мене пов'язує зараз із цією Олімпіадою. Більше нічого не хочу про неї знати. Церемонію відкриття не дивилася, нічого про неї не знаю". Просто читаю, гуляю, живу своїм життям", – каже Ласіцкене. відео дня

Позиція спортсменки незрозуміла, бо вона брала участь у змаганнях у Токіо, де на Олімпіаді здобула першу в кар'єрі золоту Олімпійську медаль. Під час фінальної спроби їй удалося показати результат 2,04 м.

Однак це не перша неоднозначна заява стрибунки з РФ. Напередодні вона скаржилась на санкції проти Росії, які змушують її носити понівечене екіпірування.

Хто така Марія Ласіцкене? Марія Ласіцкене - російська легкоатлетка, яка спеціалізується в стрибках у висоту, чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року, багаторазова чемпіонка світу та Європи. Капітан армії росії, пише Вікіпедія.

Олімпіада-2024 - останні новини

Під час прямого етеру змагань Eurosport усунув свого коментатора Боба Балларда від роботи на Олімпіаді-2024 після сексистського вислову. Сталося це під час того, як він коментував жіночу естафету з плавання 4 по 100 м вільним стилем.

Напередодні, під час першого матчу, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходить у Франції. Поєдинок протривав всього 62 хвилини.

Нагадаємо, 27 липня Збірна України з футболу здобула історичну перемогу на Олімпійських іграх-2024. У другому матчі групового етапу команда Руслана Ротаня обіграла Марокко з рахунком 2:1 та зберегла шанс на вихід до плейоф.

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