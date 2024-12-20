"Сильно не бий": Зеленський поговорив з Усиком перед боєм і пожартував про Storm Shadow

Бій між боксерами Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня.

https://glavred.net/sport/silno-ne-bey-zelenskiy-pogovoril-s-usikom-pered-boem-i-poshutil-o-storm-shadow-10624049.html Посилання скопійоване

Зеленський поговорив з Усиком перед поєдинком / Колаж: Главред, фото: ОП, Instagram/usykaa

Президент України Володимир Зеленський поговорив по відеозв'язку з відомим українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Ця розмова відбулася просто напередодні поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Відео вже розлетілося в Мережі.

Усик заявив, що повністю готовий до протистояння.

"Настрій хороший. В останній тиждень, коли тренування щодня, час не так довго тягнеться", - сказав боксер. відео дня

Хто такий Олександр Усик / Інфографіка: Главред

Президент висловив слова підтримки від імені всієї України. Також Зеленський пожартував і попросив "сильно не бити" британця, щоб Києву надали необхідні ракети.

Водночас Усик також жартома запропонував свою фізичну підтримку в переговорах із партнерами.

Дивіться відео про розмову Зеленського та Усика:

Зеленський поговорив з Усиком перед боксерським поєдинком / фото: скріншот

Бій Усика та Ф'юрі 21 грудня

У суботу, 21 грудня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться в Саудівській Аравії. Це буде легендарний поєдинок за чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, якими зараз володіє Усик.

В Україні єдиним транслятором бою Усика і Ф'юрі буде сервіс "Megogo". Для перегляду вечора боксу необхідно придбати одну з підписок. Розпочнеться поєдинок між українцем і британцем приблизно о 01:00 за київським часом на арені в Ер-Ріяді.

Станом на 20 грудня більшість ставить на перемогу українського спортсмена, незважаючи на те, що деякі легенди боксу сумніваються в силі Усика перемогти Ф'юрі вдруге.

Інші новини:

Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред