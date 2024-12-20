"Сильно не бий": Зеленський поговорив з Усиком перед боєм і пожартував про Storm Shadow

Президент України Володимир Зеленський поговорив по відеозв'язку з відомим українським чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком. Ця розмова відбулася просто напередодні поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Відео вже розлетілося в Мережі.
Усик заявив, що повністю готовий до протистояння.
"Настрій хороший. В останній тиждень, коли тренування щодня, час не так довго тягнеться", - сказав боксер.відео дня
Президент висловив слова підтримки від імені всієї України. Також Зеленський пожартував і попросив "сильно не бити" британця, щоб Києву надали необхідні ракети.
Водночас Усик також жартома запропонував свою фізичну підтримку в переговорах із партнерами.
Дивіться відео про розмову Зеленського та Усика:
Бій Усика та Ф'юрі 21 грудня
У суботу, 21 грудня, відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександом Усиком та його британським противником Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться в Саудівській Аравії. Це буде легендарний поєдинок за чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO, якими зараз володіє Усик.
В Україні єдиним транслятором бою Усика і Ф'юрі буде сервіс "Megogo". Для перегляду вечора боксу необхідно придбати одну з підписок. Розпочнеться поєдинок між українцем і британцем приблизно о 01:00 за київським часом на арені в Ер-Ріяді.
Станом на 20 грудня більшість ставить на перемогу українського спортсмена, незважаючи на те, що деякі легенди боксу сумніваються в силі Усика перемогти Ф'юрі вдруге.
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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