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"Я обурений таким ставленням": Зеленський розказав подробиці затримання Усика

Ангеліна Підвисоцька
18 вересня 2024, 00:37оновлено 18 вересня, 01:20
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Президент особисто поговорив телефоном з боксером під час його затримання в аеропорту у Польщі.
Зеленский, задержание Усика
Зеленський відреагував на затримання Усика / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

У Польщі затримали українського чемпіона - боксера Олександра Усика. Президент України Володимир Зеленський одразу відреагував на це затримання.

Він заявив, що дуже обурений таким ставленням поляків до боксера.

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", - написав Зеленський.

відео дня

Вже відомо, що Олександра Усика відпустили і його більше ніхто не затримує.

задержание Усика
Зеленський відреагував на затримання Усика / фото: скріншот

Усик вперше прокоментував затримання

Боксер Олександр Усик особисто прокоментував своє затримання у польському аеропорту. Він заявив, що причиною цього сталося непорозуміння. Водночас він не розповів деталей.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все", - написав він.

задержание Усика
Усик прокоментував своє затримання / фото: скріншот

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня стало відомо про те, що Олександра Усика затримали в Польщі в аеропорту Кракова. Депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк опублікував відео, на якому видно, як група чоловіків у військовій формі виводять Усика з приміщення. Після короткої розмови з поляками спортсмен заклав руки за спину.

Дивіться відео із затриманням Олександра Усика в Польщі:

задержание Усика
У Польщі затримали Олександра Усика / фото: скріншот

Раніше Усик розповів про те, що планує побудувати політичну кар'єру. За словами спортсмена, він має намір здобути посаду міністра молоді та спорту в українському уряді.

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Олександр Усик новини Польщі Володимир Зеленський Польща
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