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Вірчіс наклав на себе руки: ЗМІ розповіли про його конфлікт з Мангером

28 січня 2022, 13:30

Нещодавно Володимир Вірчис звернувся до Владислава Мангера з вимогою повернути борги.

Володимир Вірчис
Володимир Вірчіс / Український бокс. Перезавантаження.

У п'ятницю, 28 січня, стало відомо про смерть 48-річного українського боксера-суперважковаговика Володимира Вірчиса.

Причини смерті не уточнюються. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Український бокс в Facebook.

"Сумна новина. Пішов з життя Володимир Вірчис. Наші співчуття". - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про смерть Вірчіса

У мережі з'явилася інформація про те, що смерть Вірчіса могла бути не випадковою.

Як повідомляють джерела Obozrevatel, боксер покінчив життя самогубством. Останнім часом він перебував у депресії.

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"Розборки" Вірчіса з Мангером

Херсонські ЗМІ писали про те, що нещодавно Вірчіс перед судовим засіданням звернувся до Владислава Мангера (підозрюваний у справі Гандзюк) з вимогою повернути борги.

Перед засіданням він підсів до скляного куба, на якому сидів Мангер. Вірчіс наполегливо просив Мангера повернути борг, повернути гроші, - розповів один з присутніх у залі засідань. Мангер попросив Володимира Вірчіса "не влаштовувати сцени".

"Підприємство з тобою на зв'язку. Не влаштовуй сцен " - закликав Мангер свого товариша Вірчіса.

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Вірчіс в суді говорить з Мангером

Какрьера Вірчиса в боксі

У 2003-04 роках Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі, а в 2005-06 роках — інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.

У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU в хевівейті.

У своєму останньому бою Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса в 2009 році. Всього українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 — нокаутом), зазнавши дві поразки.

Раніше повідомлялося про те, що пішов з життя у віці 67 років відомий музикознавець, громадський діяч, засновник Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики Червона Рута Тарас Мельник.

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