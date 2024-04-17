"Шрек про прекрасне заговорив": боксера-путініста Валуєва в Мережі облаяли за "наїзд" на Макрона

Колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв обрушився з грубою лайкою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, щоб закрити рот.

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Микола Валуєв вирішив посварити Еммануеля Макрона / колаж Главред, фото УНІАН

Скандальний російський екс-чемпіон світу з боксу, запеклий путініст і депутат Держдуми РФ Микола Валуєв у коментарі російських пропагандистських ЗМІ обрушився з лайкою на президента Франції Еммануеля Макрона припинити війну в Україні на час Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

"Макрон як людина і держава безпосередньо бере участь у конфлікті в Україні. За ідеєю мав би заткнутися, бо навіть не приховує, що хоче відправити своїх солдатів у зону конфлікту. Ба більше, вони там є. Нещодавно вони привезли CAESAR [155-мм французька самохідна артилерійська установка -Главред], у результаті прилетіло по їхніх же найманцях. Вони регулярно отримують труни. Про що говорить Макрон? Його держава безпосередньо бере участь у військових діях, а він говорить про якесь перемир'я", - сказав путініст.

У коментарях обурилися маячнею Валуєва

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"Як же соромно", "Гідний носій великої російської культури, про яку люблять бубоніти так звані патріоти", "Сказав би я на кого Валуєв сам схожий, але, боюся, забанять", "Шрек про прекрасне заговорив. Приголомшливо", "А Валуєв не схожий на людину розумну, швидше на австралопітека", - написали вони.

Літні Олімпійські ігри 2024 року Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

До слова, Еммануель Макрон 3 квітня заявив, що, найімовірніше, країна-агресор Росія намагатиметься перешкодити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі, що відбудуться влітку 2023 року.

Журналісти запитали у нього, чи буде Росія намагатися якось атакувати Олімпіаду.

"Я не маю жодних сумнівів, зокрема в інформаційному плані", - відповів політик.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорила Вяльбе.

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