Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу помер у віці 80 років. Причиною стала серія перенесених серцевих нападів.
Мірча "Містер" " очолював донецький "Шахтар" протягом 13 сезонів, встановивши рекорд клубу за тривалістю роботи та кількістю проведених матчів, нагадали УАФ. За цей час команда здобула 22 трофеї, серед яких — Кубок УЄФА 2009 року.
У 2020–2023 роках Луческу був головним тренером київського "Динамо". На його рахунку дев’ять чемпіонських титулів України, сім перемог у Кубку та вісім — у Суперкубку.
УАФ висловлює щирі співчуття рідним та близьким легендарного тренера.
Свої співчуття з приводу смерті тренера висловили президент клубу Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський:
"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали" – йдеться в дописі столичного клубу в Instagram.
Ім’я Мірчі Луческу назавжди залишиться в історії "Динамо". Його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді зберегти стабільність, чемпіонський характер та віру у власні сили.
Його глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя працювати з ним.
Резвану, онукам Мерілу та Матею, а також усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні думки клубу й фанатів з усіма його рідними та шанувальниками в Румунії та світі.
"Дякуємо за все, Містере. Ваше ім’я назавжди вписане в історію світового футболу", — йдеться у дописі клубу.
Спочивайте з миром, Великий Тренере.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред