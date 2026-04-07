Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Руслан Іваненко
7 квітня 2026, 21:12оновлено 7 квітня, 21:57
Луческу
/ Колаж: Главред, фото: shakhtar.com, fcdynamo.com

Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу помер у віці 80 років. Причиною стала серія перенесених серцевих нападів.

Мірча "Містер" " очолював донецький "Шахтар" протягом 13 сезонів, встановивши рекорд клубу за тривалістю роботи та кількістю проведених матчів, нагадали УАФ. За цей час команда здобула 22 трофеї, серед яких — Кубок УЄФА 2009 року.

У 2020–2023 роках Луческу був головним тренером київського "Динамо". На його рахунку дев’ять чемпіонських титулів України, сім перемог у Кубку та вісім — у Суперкубку.

УАФ висловлює щирі співчуття рідним та близьким легендарного тренера.

Свої співчуття з приводу смерті тренера висловили президент клубу Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський:

"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали" – йдеться в дописі столичного клубу в Instagram.

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: fcdynamo.com

Ім’я Мірчі Луческу назавжди залишиться в історії "Динамо". Його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді зберегти стабільність, чемпіонський характер та віру у власні сили.

Його глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя працювати з ним.

Резвану, онукам Мерілу та Матею, а також усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні думки клубу й фанатів з усіма його рідними та шанувальниками в Румунії та світі.

"Дякуємо за все, Містере. Ваше ім’я назавжди вписане в історію світового футболу", — йдеться у дописі клубу.

Спочивайте з миром, Великий Тренере.

Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

21:12Спорт
План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

20:54Фронт
Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

20:09Україна
Популярне

Більше
Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причина

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

Останні новини

22:14

Сірий одяг знову сяє білизною: простий трюк із звичайним інгредієнтом із кухні

21:56

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягненняВідео

21:51

"Не можу в це повірити": Трамп публічно зізнався в симпатії до Орбана

21:36

Одним поливом - захист полуниці від шкідників і кореневих гнилей

21:25

Скільки насправді можна зберігати варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
21:12

Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

20:54

План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

20:48

Що не можна говорити дитині під час істерики - це руйнує її емоційний стан

20:12

Кіану Рівз вивів подругу у світ: як зараз виглядає параВідео

Реклама
20:09

Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

20:02

Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в двох країнах: про що йдеться

19:58

Чи дозволено працювати після Великодня: відповідь священника

19:33

Почався "плач лози": чим обробити виноград від хвороб та приморозків навесніВідео

19:29

Де насправді потрібно зберігати вершкове масло: більшість досі робить помилку

19:05

У РФ назріває соціальний вибух: прогноз масових заворушень проти ПутінаВідео

18:53

"Цієї ночі загине ціла цивілізація": Трамп зробив гучну заяву

18:50

Ожина прокинеться і віддячить урожаєм: простий весняний лайфхак

18:37

"Віктор допоміг нам зрозуміти": як Орбан пропонує помирити Україну та РФ — Венс

18:36

Вріже -3 та піде сніг: на Україну насувається різке похолодання

18:35

Подружжя попросило друга доглянути за будинком і пошкодувало: що сталося

Реклама
18:35

Звичайний продукт з кухні зробить газон ідеальним: розкрито простий трюкВідео

18:02

У Києві подорожчає вартість проїзду: Кличко дав доручення

17:53

Найдивніша страва у світі: навіщо людям у Китаї подають розпечені каменіВідео

17:50

Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

17:45

Чорна цвіль на герметику зникне раз і назавжди - копійчаний засіб, який працює

17:44

Жир на кухонних шафах зійде сам: який простий домашній розчин слід на них розпилити

17:32

Фото Землі виявилися не такими, як думали люди: рідкісні кадри

17:30

Один простий трюк допоможе заощадити на заправці авто: простіше не буває

17:22

Рік реформи ринку азартних ігор та лотерей: результати Мінцифри та держагентства PlayCity

17:14

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

17:08

Ротару вперше прокоментувала смерть близької людини

16:56

Суд зобов’язав ДБР відкрити провадження щодо АРМА під керівництвом Ярослави Максименко

16:31

Говорити "взаїмно" - це груба помилка: як сказати українською правильно

16:25

Як сказати українською "горбатого могила исправит": правильний варіант знають не всі

16:25

Звичайний ремонт перетворився на сенсацію: таємний люк приніс будинку шалене багатство

15:45

Мокрий сніг накриє Львівщину: синоптики попередили про небезпеку

15:25

Старший син Вільяма та Кейт наздоганяє свою матір у зрості

15:08

Гороскоп Таро на завтра, 8 квітня: Раку — переосмислення, Терезам — самозбереження

15:05

Мільйон для вчителя: почали приймати заявки на премію Global Teacher Prize Ukraine

15:04

Китайський гороскоп на завтра, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Реклама
14:53

Таємний код долі: яка правда прихована в даті народження людини

14:40

Священик попередив: у ці дні випікати паски — погана ідеяВідео

14:39

Що потрібно зробити з водою у свято 8 квітня — прикмети

14:30

"Мають бути обережні": Анджеліна Джолі планує назавжди залишити США

14:23

"Сафарі" на людей: Зеленський відреагував на цинічний удар РФ по маршрутці в НікополіФото

14:12

Організм не витримав: худу дружину Цекало терміново госпіталізували

14:07

Як прибрати засохлий жир з мікрохвильовки за 5 хвилин: про цей трюк знають не всі

13:46

Допомога Україні під загрозою: конфлікт Трампа з ЄС може вдарити по поставкам зброї

13:25

Усередині було золото: туристи відкрили банку, якій понад 100 років

12:37

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

