Помер Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

https://glavred.net/sport/umer-mircha-luchesku-byvshiy-trener-shahtera-i-dinamo-10755008.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: shakhtar.com, fcdynamo.com

Колишній наставник донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу помер у віці 80 років. Причиною стала серія перенесених серцевих нападів.

Мірча "Містер" " очолював донецький "Шахтар" протягом 13 сезонів, встановивши рекорд клубу за тривалістю роботи та кількістю проведених матчів, нагадали УАФ. За цей час команда здобула 22 трофеї, серед яких — Кубок УЄФА 2009 року.

У 2020–2023 роках Луческу був головним тренером київського "Динамо". На його рахунку дев’ять чемпіонських титулів України, сім перемог у Кубку та вісім — у Суперкубку.

відео дня

УАФ висловлює щирі співчуття рідним та близьким легендарного тренера.

Свої співчуття з приводу смерті тренера висловили президент клубу Ігор Суркіс, головний тренер Ігор Костюк та капітан команди Віталій Буяльський:

"З глибоким сумом та важким серцем ми зустріли звістку про те, що на 81-му році життя у кращі світи пішов легендарний тренер Мірча Луческу, якого ми всі дуже добре знали" – йдеться в дописі столичного клубу в Instagram.

Мірча Луческу / Фото: fcdynamo.com

Ім’я Мірчі Луческу назавжди залишиться в історії "Динамо". Його досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді зберегти стабільність, чемпіонський характер та віру у власні сили.

Його глибоке розуміння гри, мудрість і витримка залишили незабутній слід у серцях усіх, хто мав щастя працювати з ним.

Резвану, онукам Мерілу та Матею, а також усім, хто знав і цінував Містера. У ці дні думки клубу й фанатів з усіма його рідними та шанувальниками в Румунії та світі.

"Дякуємо за все, Містере. Ваше ім’я назавжди вписане в історію світового футболу", — йдеться у дописі клубу.

Спочивайте з миром, Великий Тренере.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред