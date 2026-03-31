Збірна України здолала Албанію: хто став автором переможного гола у матчі

Синьо-жовті обіграли Албанію у першому матчі після поразки у плейоф відбору на чемпіонат світу.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Албанією

Коротко:

Україна обіграла Албанію 1:0 у товариському матчі

Гуцуляк забив єдиний гол одразу після перерви

Це перша гра після поразки у відборі ЧС-2026

Збірна України провела перший поєдинок після виліту з плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 та здобула перемогу над збірною Албанії.

Як пише "Суспільне Спорт", обидві команди підходили до товариського матчу після невдалих півфінальних ігор відбору: "синьо-жовті" програли Швеції з рахунком 1:3, а албанці поступилися Польщі 1:2.

Востаннє команди зустрічалися у 2024 році в Лізі націй, обмінявшись перемогами з рахунком 2:1.

Гуцуляк вирішив долю матчу після перерви

Єдиний гол у матчі був забитий одразу після перерви. Захисник житомирського "Полісся" Богдан Михайліченко пройшов по лівому фланзі та виконав навіс у карний майданчик суперника, де півзахисник Олексій Гуцуляк виграв верхову боротьбу та головою відправив м'яч у ворота Албанії.

Результат матчу

Товариський матч:

Україна — Албанія 1:0

Гол: Гуцуляк, 46

Збірна України з футболу

Коли збірна України зіграє наступний матч

Наступний матч збірна України проведе проти Угорщини у вересні у Лізі націй. Крім того, у червні заплановане ще одне вікно товариських ігор перед чемпіонатом світу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров висловив готовність продовжити роботу з командою після завершення нинішнього контракту.

Крім того, на Кубку світу з художньої гімнастики стався скандал. Росіянка Софія Ільтерякова, яка виступала під "нейтральним" прапором під час церемонії нагородження показово відвернулась, коли зазвучав гімн України. Відповідне відео завірусилось в Мережі.

Нагадаємо, що під час підготовки до матчу зі Швецією стався неприємний інцидент. У Бенідормі з готелю, де зупинилася команда, викрали гроші та цінні речі. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, невідомі проникли до номерів гравців і тренерського штабу.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

