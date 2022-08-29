Російський футболіст назвав вбивства українців "вимушеним заходом" і заявив про "жменьку виродків"

Валерій Цвєтков / ФК Зеніт, pixabay

Колишній російський футболіст Зеніту Валерій Цвєтков підтримав війну в Україні і вбивство українців.

Як заявив ексфутболіст, США і Європа розв'язали бойові дії. В інтерв'ю Sport24.ru він назвав "вимушеним заходом" напад Росії на нашу країну.

За його словами, в Україні нібито забороняють російську мову.

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"Те, що відбувається зараз - вимушений захід. Я б встав на диби, якби у нас такі націоналісти і бандерівці бігали по Пітеру і заправляли всім, чим можна. Українці забороняють російську мову - я просто в шоці. Європа потім буде відповідати за те, що сталося. Приїдуть і подивляться, як ставляться до Бандери і українців і як – до наших хлопців, які рятують Лисичанськ", - заявив спортсмен.

Він заявив, що до українського народу ставиться нібито шанобливо і по-своєму любить.

"До глибини душі шкода пацанів, яких висмикують в окопи, і нам доводиться їх знищувати. Якась жменька виродків створила проти Росії анти-Росію. Це просто неможливо. Але так преса і телебачення впливає на розум людей. Американці професіонали по впливу на мізки мас. Нічого, поплатяться за це", - сказав Цвєтков.

Зазначимо, кілька тижнів тому у Instagram з'явилося відео, на якому російська молодь у нацистському одязі зигує на камеру. "Еліта" явно поводиться неадекватно, висловлює підтримку війні та вбивства мирних українців.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських загарбників, загинув буковинський футболіст - 28-річний Юрій Царик.

У 2012 році чоловік був призваний на службу до лав Збройних Сил України. Служив в окремій президентській бригаді ім. Богдана Хмельницького. З березня 2021-го зарахований до особового складу військової частини міста Краматорськ.

Крім того, в бою з російськими окупантами в Донецькій області загинув молодший лейтенант Збройних сил України, колишній плавець і тренер в СК Зоря Володимир Ульяницький. Загинув захисник України 17 липня при обстрілі з ворожого танка в бою за один з населених пунктів Донецької області.

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