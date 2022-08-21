"Незгодні - на вихід!": відома російська телеведуча образила українців

Лера Кудрявцева / modnohod.ru

Російська телеведуча Лера Кудрявцева, яка часто працювала в Україні, з моменту масштабного вторгнення військ РФ вирішила мовчати і не говорити про війну.

Кудрявцева останнім часом часто скаржиться на проблеми зі здоров'ям і зриви.

За словами Кудрявцевої, в душі у неї криза і найсильніші переживання.

"Останні пару днів, відчуття, ніби на мене йде 100-метрова хвиля. Бігти сенсу немає", - заявила вона в соцмережі.

Після чого вона раптом заявила, що їй вже стоїть "поперек горла негативне ставлення до Росії і росіян".

"Я росіянка, патріот! Це не скасовує мою любов до України, моїх українських друзів і мирних жителів цієї країни. Але ваша ненависть і русофобія дає свої плоди. Тому я буду захищати свою країну", - написала Кудрявцева.

Кудрявцева і зовсім відправила українців "на вихід".

"Питання є? Незгодні - на вихід!",- заявила російська ведуча, яка мабуть вирішила відкрито підтримати політику Кремля і диктатора Путіна.

Як раніше повідомляли, українська телеведуча Леся Нікітюк звернулася до російського співака Сергія Лазарєва.

На своїй сторінці в Instagram, Нікітюк процитувала пост Лазарєва, в якому він розповідає про якусь дівчинку Настю, яку "нацисти обстріляли в 2013 році", про те, як він їй допомагає, а також про те, як до бідної дівчинки Насті не може потрапити її мама, так як "ВСУ постійно обстрілюють школи, лікарні, б'ють по житлових будинках".

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