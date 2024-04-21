Путініст-хокеїст Фетисов напав з образами на Макрона

Путініст і дворазовий олімпійський чемпіон із хокею В'ячеслав Фетисов накинувся з образами на президента Франції Макрона і мера Парижа Ідальго.

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Путініст-хокеїст Фетисов вже не перше нападає на Макрона / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

У минулому відомий радянський хокеїст і дворазовий олімпійський чемпіон (а нині - спортивний чиновник країни-агресора РФ і запеклий путініст) В'ячеслав Фетісов накинувся з образами на президента Франції Еммануеля Макрона і мера Парижа Анн Ідальго. Фетисову не сподобалося, що ті нібито навмисне застосовують "подвійні стандарти" щодо допуску на Олімпіаду в Парижі ізраїльських спортсменів і спортсменів із країни-агресора.

"На слова цієї людини (Макрона - Главред) реагувати взагалі не треба. Якби він був послідовним у своїх рішеннях, а зараз у світі понад 20 збройних конфліктів. Це має бути або єдине рішення для всіх, коли змінюється Олімпійська хартія, або не має бути упередженого ставлення до жодної країни. Я не знаю, чим керуються ці люди: мер Парижа (Анн Ідальго - Главред), недалекий (грубо - Главред) президент - це просто непередбачувані люди", - гнівно сказав путініст.

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У коментарях Фетисова розкритикували за це.

"Що ближче до годівниці, то більший сюр у словах", "Віддай свої американські квартири на допомогу, А, до речі, де твої діти, мій колишній кумире?", "Пригадалася стародавня мудрість "дурень завжди звинувачує інших, розумний завжди звинувачує себе, але мудрий не звинувачує нікого"", - підсумували вони.

Літні Олімпійські ігри 2024 року Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Нагадаємо, що президент Франції переконаний, що РФ влаштує саботаж Олімпіади-2024. Еммануель Макрон упевнений, що Росія намагатиметься перешкодити проведенню Літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Пізніше росіяни накинулися на свою спортсменку за зухвалі слова про участь в ОІ. Світлана Хоркіна заявила, що навіть якщо російських гімнастів не допустять до Олімпіади-2024 у Парижі, її країна "все одно залишиться в топі" цього виду спорту.

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