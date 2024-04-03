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Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

Юлія Закрепа
3 квітня 2024, 16:48
Вашингтон намагався уникнути дій, які могли б спровокувати Москву. Макрон навпаки хотів припинити транслювати "червоні лінії" Заходу.
Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ
Макрон тисне на Шольца та Байдена / колаж: Главред, фото: ОПУ, LRT.lt

Президент Франції Еммануель Макрон проводив переговори з американським президентом Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем щодо війни в Україні. Він хотів переконати лідерів зайняти жорсткішу позицію щодо Росії.

Як зазначає видання The Wall Street Journal, Макрон у лютому говорив з Байденом та Шольцем, оскільки, на його думку, Захід повинен змінити стратегію щодо війни Росії проти України. Французький президент сказав лідерам, що західні країни повинні зайняти позицію стратегічної двозначності щодо Росії, яка залишить на столі всі військові варіанти.

WSJ пише, що ця ідея радикально відрізняється від позиції, яку США займали від початку повномасштабного вторгнення. Вашингтон намагався уникнути дій, які могли б спровокувати Москву. Макрон навпаки хотів припинити транслювати "червоні лінії" Заходу і натомість змусити Кремль здогадуватися.

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Американські чиновники сказали, що Байден поставив під сумнів необхідність зміни стратегії. Шольц загалом виступив проти цієї ідеї. Канцлер Німеччини заявив, що така стратегія ризикує розділити союзників і зробити країни НАТО стороною конфлікту.

Макрон телефонував лідерам, щоб сказати, що хоче використати майбутній саміт у Парижі для того, щоб надіслати послання Путіну, що західні столиці не виключають військові варіанти. Шольц сказав, що він та союзники будуть змушені відкинути ідеї Макрона. Крім того, канцлер попереджав, що це може породити відчуття роз'єднаності серед союзників.

Зміну стратегії також обговорювали перед початком саміту в Єлисейському палаці. І попри те, що союзники не відкинули цю ідею, Макрон зробив заяву, що консенсусу з приводу відправки військ немає, але нічого не можна виключати.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася

Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав дуже "миролюбну" позицію щодо Москви, постійно закликаючи сторони до "діалогу".

Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресорці, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам.

Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки та боєприпасів) через допомогу США, що скоротилася, Макрон перемкнувся на "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу.

Серед причин, які спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростання тиску на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США та Німеччини.

Нагадаємо, що заяви Макрона про відправлення військ в Україну розлютили Вашингтон. Натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна задуматися, але ці слова могли мати протилежний ефект.

У Байдена сказали, як допомагатимуть ЗСУ. Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена шукатиме способи забезпечення України негайною підтримкою. За словами Кірбі, вже було вжито "невідкладних заходів".

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війна в Україні військова допомога Джо Байден Еммануель Макрон Олаф Шольц
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