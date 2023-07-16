"Його дуже бояться": Усик розповів, хто з боксерів найсильніше лякає суперників

Чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що його боїться кожен боксер в цій ваговій категорії.

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Усик вважає, що саме його найсильніше бояться конкуренти-боксери / колаж Главред, фото УНІАН

Український чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик вважає, що саме він викликає найбільший страх У інших боксерів в цій ваговій категорії. Про це повідомляє портал Boxing Social.

За словами Усика, йому не потрібно лякати когось із конкурентів - адже його суперники і так це роблять.

"Це я, мене найбільше бояться. Чи можна мене назвати бугіменом [в українській міфології це бабай - Главред], який лякає своїх суперників? Мені взагалі не потрібно їх лякати - вони роблять це самі. Страх є у всіх людей, абсолютно у всіх. Страху немає тільки у божевільного. Обидві людини, які виходять на ринг, бояться, це нормально", — підсумував чемпіон.

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Новий бій Олександра Усика

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року. Але переговори про нього зайшли в глухий кут.

У липні стало відомо, що Усик проведе свій наступний бій 26 серпня 2023 року в польському місті Вроцлав - проти Даніеля Дюбуа

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