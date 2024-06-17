В мережі "гуляють" кадри прапора "ДНР" на трибунах румунських фанів: що відомо

У понеділок, 17 червня, збірна України проводила матч проти команди Румунії в рамках чемпіонату Європи-2024.
В мережі з’явилися відео, в яких нібито видно, що під час поєдинку на трибуні вболівальників збірної Румунії був, ймовірно, вивішений прапор так званої "Донецької народної республіки".
В той же час, InformNapalm повідомляє, що на відео чути, що румунські вболівальники скандували "Путін", але це може не відповідати дійсності.
Варто зауважити, що на матчі-відкриття Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах також з’явились прапори Росії. На одному з прапорів, що з’явились на трибунах Альянц Арени у Мюнхені, був напис "Белгород", зазначає Zorya Londonsk.
Дивіться відео, на якому видно румунських вболівальників:
Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року?
Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір відбудеться в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".
Євро-2024 - останні новини
Нагадаємо, у матчах першого туру групи А європейського чемпіонату з футболу-2024 Німеччина розгромила Шотландію, а Угорщина з тріском програла Швейцарії.
Дні 2-3 європейської футбольної першості відзначені були масою напружених матчів, але ось величезної кількості голів гравцями забито не було.
Читайте також:
- Підтримала війну РФ проти України: зірку українського спорту зі скандалом вигнали зі збірної
- Програли Англії 2:0: збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро-2024
- Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред