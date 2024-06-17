В мережі "гуляють" кадри прапора "ДНР" на трибунах румунських фанів: що відомо

Варто зазначити, що збірна РФ з футболу відсторонена від усіх міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Вболівальники збірної Румунії вивісили прапор так званої "ДНР" / колаж: Главред, фото: Українська асоціація футболу

У понеділок, 17 червня, збірна України проводила матч проти команди Румунії в рамках чемпіонату Європи-2024.

В мережі з’явилися відео, в яких нібито видно, що під час поєдинку на трибуні вболівальників збірної Румунії був, ймовірно, вивішений прапор так званої "Донецької народної республіки".

скріншот з трансляції матчу

В той же час, InformNapalm повідомляє, що на відео чути, що румунські вболівальники скандували "Путін", але це може не відповідати дійсності.

відео дня

Варто зауважити, що на матчі-відкриття Євро-2024 між збірними Німеччини та Шотландії на трибунах також з’явились прапори Росії. На одному з прапорів, що з’явились на трибунах Альянц Арени у Мюнхені, був напис "Белгород", зазначає Zorya Londonsk.

Дивіться відео, на якому видно румунських вболівальників:

Що таке Чемпіонат Європи з футболу 2024 року? Чемпіонат Європи з футболу 2024 року - 17-й розіграш чемпіонату Європи з футболу, футбольного турніру, що проводиться кожні чотири роки серед національних збірних, що входять до складу УЄФА. У груповому етапі турніру зіграють 24 збірні. 27 вересня 2018 року було оголошено, що турнір відбудеться в Німеччині, повідомляє "Вікіпедія".

Євро-2024 - останні новини

Нагадаємо, у матчах першого туру групи А європейського чемпіонату з футболу-2024 Німеччина розгромила Шотландію, а Угорщина з тріском програла Швейцарії.

Дні 2-3 європейської футбольної першості відзначені були масою напружених матчів, але ось величезної кількості голів гравцями забито не було.

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