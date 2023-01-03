"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світ

Ми просто спортсмени, які займаються своїм видом спорту. Ось і все. Ми не політики, заявила білоруска.

Аріна Соболенко / belta.by

Краща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко потрапила в скандал через свою позицію щодо війни в Україні.

Соболенко висловила невдоволення тим, що не змогла цього року виступити на Wimbledon. 5-та ракетка світу потрапила під заборону для російських і білоруських тенісистів через війну в Україні.

Спортсменка вважає, що це рішення не пускати спортсменів на легендарне змагання абсолютно безглузде.

"Це дійсно жахливо, тому що насправді ніхто не підтримує війну. Ніхто. Проблема в тому, що ми про це повинні говорити вголос. Але навіщо кричати про це на кожному розі? Це ніяк не допоможе. Ми це ніяк не контролюємо", - цитує Соболенко theage.com.au.

Вона заявила, що дуже розчарована, що спорт заважають з політикою.

"Ми просто спортсмени, які займаються своїм видом спорту. Ось і все. Ми не політики. Якби всі ми могли щось зробити, ми б це зробили, але у нас немає можливості. Вони заборонили нам брати участь у Wimbledon, і що це змінило? Нічого. Але заборона як і раніше існує і це найсумніша частина цієї ситуації", – говорить дівчина.

Білоруска зізналася, що дуже засмутилася через те, що пропустила турнір.

"Це був важкий час. Я була дуже розчарована їх рішенням. Я чудово провела час у Майамі, але мені дуже не вистачало людей, тому що атмосфера на Wimbledon просто приголомшлива. Я дуже сподіваюся, що зіграю там в 2023 році. Щоб побачити людей. Відчути цю атмосферу", - підсумувала Соболенко.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкоматі. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.

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