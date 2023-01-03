"Чому ми повинні кричати про війну?": найкраща спортсменка Білорусі зганьбилася на весь світ

Краща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко потрапила в скандал через свою позицію щодо війни в Україні.
Соболенко висловила невдоволення тим, що не змогла цього року виступити на Wimbledon. 5-та ракетка світу потрапила під заборону для російських і білоруських тенісистів через війну в Україні.
Спортсменка вважає, що це рішення не пускати спортсменів на легендарне змагання абсолютно безглузде.
"Це дійсно жахливо, тому що насправді ніхто не підтримує війну. Ніхто. Проблема в тому, що ми про це повинні говорити вголос. Але навіщо кричати про це на кожному розі? Це ніяк не допоможе. Ми це ніяк не контролюємо", - цитує Соболенко theage.com.au.
Вона заявила, що дуже розчарована, що спорт заважають з політикою.
"Ми просто спортсмени, які займаються своїм видом спорту. Ось і все. Ми не політики. Якби всі ми могли щось зробити, ми б це зробили, але у нас немає можливості. Вони заборонили нам брати участь у Wimbledon, і що це змінило? Нічого. Але заборона як і раніше існує і це найсумніша частина цієї ситуації", – говорить дівчина.
Білоруска зізналася, що дуже засмутилася через те, що пропустила турнір.
"Це був важкий час. Я була дуже розчарована їх рішенням. Я чудово провела час у Майамі, але мені дуже не вистачало людей, тому що атмосфера на Wimbledon просто приголомшлива. Я дуже сподіваюся, що зіграю там в 2023 році. Щоб побачити людей. Відчути цю атмосферу", - підсумувала Соболенко.
Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.
За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкоматі. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.
Читайте також:
- "Він був найкращим": війна забрала життя відомого львівського спортсмена
- Захищав Київ і Донбас: окупанти вбили під Авдіївкою українського спортсмена-призера ЧС
- У боях з окупантами загинули двоє українських спортсменів